不擔心黃偉哲未站台！陳亭妃：當年賴清德只有６議員挺也是照贏

民進黨立委陳亭妃今(12/27)被問到台南市長黃偉哲未幫忙站台時，她表示，總統賴清德2010年選台南市長時，原本只有6個議員支持，但最後不但贏得初選及大選，在連任時還創下72.9%的得票率，她說，這是自己的目標與跟隨的腳步，做一個準備好了的最強的母雞，在面對藍白攻擊時，站在最前面保護所有人。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，雙方將於晚間8點舉行電視政見發表會，陳亭妃稍早於會前受訪，針對日前的內參民調爭議，她說，自己只是提醒同志，小心不要觸法，所以沒有外界傳聞的誤會。

當被問到黃偉哲未幫忙站台一事時，陳亭妃指出，賴總統在2010年以台南立委之姿，爭取首任縣市合併後的大台南市長時，當時台南縣的議員多數支持縣長蘇煥智，台南市議員多數支持市長許添財，賴總統當年只有6個議員支持，但後來賴總統也是一路走過，且後來在市長連任選舉時還創下72.9%的最高得票率，也成為最大的桶箍。

陳亭妃說，這是自己的目標及要跟隨的腳步，大家要的是強的母雞，站在前面，讓大家有信任感。而且能夠跟所有的小雞一起走。當遇到藍白強大攻擊的時候，是這隻母雞是站在最前線保護大家。

陳亭妃表示，這隻母雞要可以跟大家說：「準備好了！」，她說，自己最有經驗，而且她對台南37區，沒有一個地方她沒走過。連最偏僻的地方，沒有自來水的地方，自己也幫忙完成。這才是最重要的。

