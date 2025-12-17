不擔心2027 黃重諺：台防衛有能力嚇阻威脅

▲國安會諮委黃重諺接受專訪喊話國人不用擔心2027，以台灣過去在國防的準備和後續投資來看，台灣在整體防衛上有能力可以嚇阻威脅。（圖／《Yahoo齊有此理》提供）

[NOWnews今日新聞] 國安會諮委黃重諺今（17）日接受Yahoo《齊有此理》王時齊專訪，提及過去總統賴清德稱「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標，加速侵略台灣的軍事整備」。對此黃重諺回應，這正好是中國領導者任期交替期間，加上中國領導者在之前演說曾提到，要在這個時間點做好軍事整備，但也呼籲國人不用害怕2027，以台灣過去在國防的準備和後續投資來看，台灣在整體防衛上有能力可以嚇阻威脅。

黃重諺提到，現在各國在國防上面臨威脅時，朝野都站在同一陣線，而台灣確實有快速強化國防戰力的必要，不應該有黨派之分。對於大家會擔心2027年這個時間點，因為這正好是中國領導者任期交替期間，加上中國領導者在之前演說曾提到，要在這個時間點做好軍事整備，因此各國也以此做因應，以嚇阻可能的威脅。

黃重諺認為，以台灣過去在國防的準備和後續投資來看，台灣在整體防衛上有能力可以嚇阻威脅。他進一步說明，這不是代表準備好在某個時間點要打仗，而是憑著自身實力，讓對方不敢動作。

至於過去政府發放小橘書引發正反兩極評價，黃重諺表示，觀察大多數民眾都予以肯定，覺得內容易懂，不少民眾小時候都經歷過防空演習，不可能一本書就引戰，就像先前提倡家戶準備避難包，目標是提前做好準備，強化自我防禦的韌性。

黃重諺也以法國為例，近期也推出小橘書，其實早就慢了歐洲各國很多拍，但歐洲的人民也沒質疑小橘書代表要打仗或浪費錢，坦言我政府本就欠國民一個緊急避難的指引，如今終於有了，雖然慢了很多年，但之後要做得更好。

面對中國的複合式威脅延伸到日本，黃重諺透露，台灣近年每天平均都有一萬則假訊息，所以早就有一套因應之法，面對中共常見四大操作方向「疑美、疑台、疑賴、疑軍」，國安會現在提前幫大家打好預防針，直接揭露對方套路，所以台灣網友已經能夠識別，還會在假消息下面回嗆。

