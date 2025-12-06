不支持改變台海現狀 措辭更動掀論戰

川普2.0版《國安戰略》（NSS）在涉台政策上，從以往的「反對」片面改變台海現狀，改成「不支持」。此次美國政府更動相關措辭，究竟是新的定調，還是預留變動空間，在華府學者之間引發了辯論。

2022年拜登版NSS談及台灣時，使用的措辭是「反對」任何一方片面改變現狀，「不支持台灣獨立」。川普2.0的NSS則稱，美方將維持長期的對台宣示政策，亦即「不支持」任何片面改變台海現狀的行為，文件中也無「不支持台灣獨立」字眼。

廣告 廣告

先前美媒指，大陸國家主席習近平有意施壓川普，要求他正式表態「反對」台灣獨立。《日經》5日的報導稱，此次川普政府表明「不支持」改變台海現狀，駁斥了外界對川普可能更動對台政策官方措辭的揣測。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏認為，新版NSS結合美方兩大傳統立場：「反對」片面改變現狀，以及「不支持」台灣獨立。新版稱「不支持」片面改變現狀，「以這種方式概括（對台）宣示政策，可能為其他未被收錄其中的措辭預留變動空間。」AEI研究員費瑞安指出，新版NSS措辭上做出上述些微更動，可能是刻意留下「中間地帶」，以便穩定與大陸的關係，「又不至於向北京的要求讓步，改為『反對』台灣獨立」。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀則認為，「北京方面將繼續懷疑，美國過去『不支持台灣獨立』的聲明是否已不再是政策。」

川普將於明年4月訪問北京。葛來儀說，在預定明年舉行的多場會議上，「習近平將會催促川普更清楚表明，美國反對台灣獨立並支持中國『統一』。正如他過去催促拜登一樣。」