不支持普發一萬元會領嗎？486先生激動喊「當然會」 本人親吐原因

娛樂中心／陳慈鈴報導

486先生不支持普發現金，但仍會去領錢。（圖／翻攝自陳延昶臉書）

電商達人「486先生」陳延昶先前表態不支持普發現金，並曬出繳稅金額2628萬的截圖。如今，普發一萬元已經開放預登記，最快11月12日入帳；486先生表示會去領錢，並親自說明了原因。

486先生於臉書粉專「你好 我是陳延昶」發布一段影片，分享對於普發一萬元的看法。他表示自己並不支持，畢竟2300多億元，如果拿來花在國防預算、中低階層的照顧上，「這不是很好嗎？」

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

486先生認為，普發一萬元對於經濟狀況不好的人，能解決這個月的燃眉之急，經濟收入還不錯的人，以一家四口來說，也不過就是吃頓飯，意義不大，他直言「領這一萬元也不會變有錢」。

至於他是否會去領取普發現金一萬元？486先生很激動，表示當然會去領一萬元，原因是己一年繳好幾千萬，退稅應該要退給他，政府立法要發，他當然要去領，「一萬元加減領、加減補，我也爽！」

