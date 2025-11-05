（圖／翻攝自486先生臉書）





普發現金1萬元開放預約登記，不少喊拒領的青鳥、側翼網紅、綠營政治人物態度大轉彎。電商網紅「486先生」陳延昶表示，自己不支持普發1萬元，不過，「我當然要去領啊，我是白痴喔？一萬元加減領、加減補。我也爽，爽你知道嗎？」

486先生表示，自己當然不支持普發1萬元，2300多億元，如果花在國防預算、中低階層的照顧，「這不是很好嗎？」經濟狀況不好的人，給他1萬元，能解決當月的燃眉之急。經濟收入不錯的人，一家四口，一個月多4萬元，吃一頓飯，差不多也是這樣而已。

廣告 廣告

486先生強調，「這個意義性真的不大，領這1萬元，你也不會變得有錢。」

是否會去領1萬元？486先生高呼，「當然會啊！」他一年繳了好幾千萬元的稅金。要退這個稅，也應該要退給他。政府立法決定要發，「我當然要去領啊，我是白痴喔？一萬元加減領、加減補。我也爽，爽你知道嗎？」

更多新聞推薦

● 不支持普發1萬 486先生：但一定會領，我是白痴喔？加減領也爽！