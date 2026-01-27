不支持民眾黨4000億國防預算？牛煦庭：國民黨版額度會有落差

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對行政院提出1.25兆元國防軍購特別條例，民眾黨立法院黨團昨自提預算總額4000億元的版本，但國防部今（27日）召開記者會，直指民眾黨的版本恐窒礙難行。國民黨發言人牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

民眾黨團昨召開記者會表示，行政院提出新台幣1.25兆的國防軍購特別條例，未見相關金額如何計算，只有空泛的文字，根本是由上而下的政治決定。民眾黨團經彙整專家及各界意見後，提出黨版的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，預算總額為新台幣4000億元。

國防部則指，該條例中只有對美軍購內容，欠缺配套措施，即便通過後也將窒礙難行。國民黨已經匡列了包含主裝備、附屬裝備、配合工程等項目的預算書，通過民眾黨版本勢必造成作業沒有辦法去因應整體後續的建案。

對於民眾黨團的版本。國民黨團副書記長林沛祥表示，國民黨尊重友黨的決策，對於要不要去支持，要等到國民黨團召開黨團大會來決定。不過，行政院的荒腔走板已經體現這兩年的很多議題上，包括該買的武器沒到貨、武器維修出問題，甚至現在很明顯知道，美國批准的武器金額，跟我們所準備的購買金額有很大的落差，這些事情行政院都應該說清楚，而不是用話術來搪塞國會。

民眾黨4000億元。牛煦庭表示，國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。當然，這要提出要做充分的討論，因為國民黨並不是反對國防，而是基於在野黨的角度，不能讓政府隨便開空白支票。

另就美國總統川普宣布提高南韓關稅。牛煦庭表示，關稅跟軍購是兩個重要題目，但兩件事應該是脫鉤的，有各自發展的脈絡，以韓國為例，他認為項莊舞劍意在沛公，這段時間，川普面對全世界的變局壓力不小，加上美國國內壓力也大，所以一方面是用外部矛盾轉移內部矛盾，二方面有劍指中國的味道。

