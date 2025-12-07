不改台海現狀！ 嚇阻戰爭推進美國利益 美防長：不為魯莽行動派兵

美國國防部長赫格塞斯在加州雷根圖書館舉辦的雷根國防論壇上明確闡述了川普政府的國防戰略。他指出川普採取的「彈性現實主義」將以美國自身利益為優先，致力打造全球最強大的軍事力量以嚇阻戰爭，但不會為其他國家而戰。這項戰略包含四大工作目標：保衛美國本土與西半球、以力量嚇阻中國、提高盟友的防務責任分擔，以及強化美國國防工業基礎。

美國國防部長赫格塞斯在根國防論壇致詞 (圖／達志影像路透社)

赫格塞斯強調，美國不會因為魯莽的冒險行動將優秀人才派往遙遠地區，也不會要求美國納稅人為那些應該自行負擔防務費用的盟友買單。在川普政府的國安戰略下，國防部將專注於恢復美國在西半球的霸權，同時確保北京能清楚看見美軍的強大實力，這些都是作戰部隊的主要行動方針。

關於中美關係，赫格塞斯表示川普政府尋求與中國建立穩定和平、公平交易及相互尊重的關係。國防部也致力採取相同方式，擴大與解放軍的溝通，以降低衝突及緊張局勢。他強調這項工作建立在彈性務實而非天真的基礎上，目標是權力平衡而非支配。

赫格塞斯進一步說明美軍將在印太地區維持強大存在，確保在必要時能夠在第一島鏈和整個印太地區保持長期作戰能力，有效嚇阻潛在侵略者。他明確表示美國無意扼殺中國成長、支配或羞辱中國，也不打算改變台灣的現狀。美國國防部認真看待中國正在進行的快速且全方位軍事擴張，若不這麼做將是愚蠢且不尊重的行為。

赫格塞斯認為川普借鑑了前美國總統雷根在冷戰時期「以實力實現和平」的外交理念，並主張川普是名符其實的雷根繼承者。

