不改成他名字就不給錢! 川普提「不尋常要求」改車站、機場名 慘遭拒絕

在強制掛名華盛頓甘迺迪中心後，川普又將目標瞄準了紐約賓州車站與華盛頓杜勒斯國際機場，甚至提議以解凍基建資金的方式換取掛名的機會。 圖：路透社／達志影像(資料照)

[Newtalk新聞] 為了強化地區交通的便利性，紐約州與紐澤西州推出名為「門戶計畫」( Gateway Program )的大型工程建設計畫，並準備建立「跨哈德遜河的鐵路隧道」，取代運行百年的「北河隧道」。然而，川普政府卻於 2025 年底停止了對該計畫的撥款，整體工程陷入停滯。近期有美媒爆料稱，川普向參議院少數黨領袖查克．舒默 ( Chuck Schumer ) 提議，要求舒默將一座重要車站與國際機場掛上自己的名號以換取資金解凍，但相關提議卻遭到舒默直接拒絕。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，有兩位匿名知情人士提供消息，宣稱川普曾於 1 月份與舒默會面，要求舒默將紐約的賓州車站與華盛頓的杜勒斯國際機場更名為「川普車站」、「川普機場」，以換取當局解凍用於「門戶計畫」的 160 億美元 ( 折合新台幣約 5068.67 億元 ) 資金。

兩名消息人士表示，舒默在第一時間就拒絕了川普的提議，強調自己「沒有任何能滿足如此『不尋常要求』的權力」。隨後，川普也繼續維持了對建設資金的凍結，整個「門戶計畫」也繼續陷於停擺之中。

川普政府日前宣布將甘迺迪表演藝術中心改名為「川普．甘迺迪中心」，近期又決定將對該機構進行為期兩年的大規模整修，引發網友熱議。 圖：擷取自 @lopezdoriga X 帳號

該報導指出，「門戶計畫」中的「跨哈德遜河鐵路隧道」是連接紐約州與紐澤西州的新興道路，能在舒緩舊「北河隧道」交通壓力的同時，為修整該隧道爭取時間。為了推動隧道工程的進展，紐約州政府與紐澤西州政府也於本周稍早提起訴訟，主張川普政府非法凍結建設款項。

該報導認為，川普可能希望透過將「周遭事物貼上自己名字」的方式，提升自己在美國歷史中的地位，推測先前高價入籍的「川普金卡」、提供低價處方藥的「TrumpRx」網站、「川普級」戰艦的建造，以及冠名美國和平研究所、甘迺迪中心等舉動都與該目標有關。

參議院少數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）。 圖：擷自維基百科

但該報導強調，川普此次提出的交換條件是其重返白宮後「最大膽的一次舉動」，批評川普試圖透過綁架一個大型基礎建設計劃實現個人願望。該報導也提出警告，宣稱川普政府繼續凍結資金的行為，將在短時間內造成該計畫的停工，並導致近千名工人的生計受到影響。

該報導也進一步指出，即使舒默同意了川普的請求，他也不可能僅憑自己的力量就讓川普的名字出現在賓州車站或杜勒斯機場等地。另一方面，由共和黨保守派議員提出的機場更名法案也並未獲得多數議員的支持，「就算川普真的挾持共和黨議員推動立法，也不太可能將杜勒斯機場更名為『唐納． J ．川普國際機場』」。

