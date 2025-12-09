不改犀利性格!被留1星負評 法醫高大成直接回嗆

高大成說，「在台灣有法醫以來，有看死人及活人，只有我一個！」。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕知名法醫高大成解剖驗屍、解析命案，經驗豐富，常對重大社會刑案發表專業見解，也開業看診，開業多年，累積滿滿5星好評，Google評論達4.6顆星，病患問題他也親自回應，有病患給一顆星負評，他不改犀利性格，直接留言回嗆，引發熱議。

「在台灣有法醫以來，有看死人及活人，只有我一個！」法醫高大成直言敢說，也來自他的醫學經歷豐富，中山醫學大學醫學院畢業，赴日深造，有著日本京都大學醫學博士的傲人學歷，投入法醫工作40年，迄今解剖的遺體將近5000具．他在中山醫大開設的通識選修課更是「秒殺級」，搶手程度堪比熱門演唱會門票。

廣告 廣告

高大成的日文造詣好，不少在台工作的日本人會特地到他診所就醫，經營基層診所主治項目，範圍廣從一般內外科、慢性病等科目，由於法醫名聲太響亮，他說，有病人第一次看診會怕怕的，後來一次看病就痊瘉，像是腹痛、吃藥就好了，自信笑說「我有我的撇步！」。

近來有網友給診所1顆評價「醫師的專業是什麼，看不懂不理解，平心而論給負評」，他也親上火線回應，對著匿名民眾評論，「你沒有來診所看過病，無權給診所評星，我們做事光明磊落，從不用假名，更不用說奇怪的英文字體！」。

也有網友留負評，「前陣子去了2次，都沒改善，第3次被告知這次沒有好，不用再來了，當下聽到後真得傻眼」，對此，高大成說，「覺得這名患者就是來找碴，3次都這樣」，他進來第一句話「嚨無效！」他也毫不客氣回擊「我有選擇患者的權利，如同您可以選擇前往何處就醫！」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》花蓮0403、0206地震倒塌大樓 建築師都是同一人

「仙塔律師」才嗆檢誘導認罪！ 幫助洗錢、洩密罪全都認了拚減刑

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

獨家》高雄羅天義槍擊命案主嫌潛逃出境 今年才因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

