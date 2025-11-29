不放棄中國籍也能選台灣公職？草案一讀通過 葉耀元質疑：這樣到底算哪一國人

國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日提案修《國籍法》，讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範。 圖：黃建豪／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 近日國民黨擬修訂中國籍人民參選台灣公職資格條件依《兩岸人民關係條例》而定，不受《國籍法》限制，昨（28）日該案已完成一讀並交付委員會審查。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元在FB發文直言，這樣不放棄中國國籍又有台灣國民身分的人，「到底是哪一國人？」

葉耀元昨於FB粉絲專頁「葉教授的國際事務學院」發文指出，傅崐萁提出的《國籍法》修正草案，增訂大陸地區(中國)人民參選公職資格均依《兩岸人民關係條例》規定，不適用《國籍法》放棄國籍的規定。

他也拋出關鍵問題：「請問不放棄中國國籍的中國人，在取得台灣/中華民國的國民身分之後，他們到底是哪國人？」

葉耀元表示，行政院長卓榮泰談的「雙重效忠」，他覺得還不是核心的問題。重點是「中國是敵國」這個概念只要沒搞清楚，「台灣的安全就有如一張薄紙一般，吹彈可破！」他直言，因為這個討論的立基點，「就是不把中國當作敵國看待才會有這種荒唐的想法。」

