不放棄任何希望！ 國軍海巡1/12持續派兵力搜尋F-16飛官辛柏毅

台灣各方高度關切空軍花蓮第五聯隊F-16V Block 20墜海失蹤事件，搜救進入第6天，儘管一度傳出海面有「油漬」，但後續搜尋並無發現戰機與飛官辛柏毅的任何蹤跡。國防部今天（1/11）傍晚表示，明天（1/12）預劃搜救兵力將包括空軍搜救機6架次，海軍作戰艦2艘，地面部隊將有岸巡183員，出動輕、中型戰術輪車47輛次執行搜索任務。海巡署明天也將出動7艘艦艇搜尋。

國軍2026.1.7持續投入搜救行動，包括陸軍出動170岸巡人員，動用戰術偵蒐無人機，全力尋找於花蓮豐濱外海落海的F-16V飛官辛柏毅下落。青年日報

截至今天（1/11）晚間18時為止，三軍部隊與海巡艦艇仍未能找到於1月6日晚間失事的F-16飛行員辛柏毅與飛機的蹤跡。不過，國防部與海巡署仍不放棄，明天持續派出海空與陸上兵力全力搜尋，基本搜索兵力與今天相同。據了解，空軍六聯隊除了出動C-130H運輸機之外，也出動P-3C反潛巡邏機強化搜索能量。

國防部指出，今天（1/11）全日派出的搜救兵力有空軍搜救機6架次，海軍作戰艦2艘，地面部隊將有岸巡183員，輕、中型戰術輪車47輛次執行搜索任務。此外，海巡署也出動7艘艦艇搜尋附近海域。

海巡署全力進行海面搜尋行動，盼儘速找到F-16失聯飛官。海巡署提供

另外，對於某軍事粉專稱在花蓮外海水面發現「油漬」，有專家指出，戰機高速墜海後，其油箱通常會破裂，而在三天之後，大部分油料都會被海浪與海流沖散到很遠距離，很難以油漬來作為標定飛機失事位置。

