不放棄太陽光電！經濟部祭2類家戶光電獎勵計畫 最高享1千萬補助

經濟部能源署表示，今年續推「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，設置光電每瓩補助3,000元，每案上限30萬；另外也推動「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」，通過審查每瓩補助5萬元，每案上限1千萬元。

能源署表示，為持續推動淨零建築，將持續整合能源補助政策工具，發揮資源疊加效果，政策導引資源進入建築，將「能源轉型」納入建築物推動架構，藉由創能與節能，提升能源使用效率與居住品質。

能源署於2026年到2028年將持續推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，民眾在家戶屋頂設置光電享每瓩補助3,000元，每案上限30萬；每年預算10億元，3年共30億元，以提升民眾在自家屋頂架設光電板意願。

另外，若用光電模組取代建築外牆、窗戶、屋頂等建材，且移除後「將減損建築物功能者」之建築整合型（BIPV）案場，經濟部能源署也有推動「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」，通過審查每瓩補助5萬元，每案上限1千萬元，總經費計5000萬元，引導產業邁向高值化能源建築。

官員說明，所謂建築整合型（BIPV）案場，即是將光電板當作建材，成為建築物內建的一部分，例如以立面型光電板取代建築物外牆、或取代屋頂、採光罩等。

由於光電環評三法衝擊地面型光電設置，經濟部近來將光電推動重點放在屋頂型案場。經濟部長龔明鑫也表態，雖然光電環評三法衝擊巨大，以致綠能占比在今年11月達20%的目標無法實現，但綠電占比20%方向不變，只是延後達成，經濟部會持續盤點其他潛在設置量能。

