不放棄搜救飛官辛柏毅 管碧玲：國海院已初步定位黑盒子

空軍F-16V戰機夜航訓練失事，飛官辛柏毅上尉失蹤至今人未尋獲，海委會主委管碧玲深夜感性發文，表示搜救人員仍日夜持續不放棄的進行搜尋。（海委會提供）

空軍F-16V戰機於6日夜航訓練失事，飛官辛柏毅上尉失蹤至今人未尋獲人、機蹤跡，海委會主委管碧玲深夜感性發文指出，海巡署部隊與國家海洋研究院人員至今仍鍥而不捨，白天、黑夜都在海上努力，目前透過國海院啟用的聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船隻出海探測，已初步取得黑盒子的定位範圍。

管碧玲表示，海委會採雙管齊下策略，由海巡署負責海面搜尋，國海院則出力水下搜索。為了因應隨時可能出現的進展，國海院同仁心理上持續處於備勤狀態，並將聽音陣列儀器暫留在花蓮，展現「無法放棄希望」的決心。

國防部長顧立雄於13日也表示，搜救行動動員已達1206人次，海巡與海軍共出動超過120艘次艦艇，目前雖已接收到黑盒子斷斷續續的訊號，但受限於近日海象極其不佳，專業探測船隻暫時無法出港，必須等待海象轉佳後，才能進一步入海確認精確位置，儘管專家憂心戰機記錄器訊號在深海難以穿透，但海委會與國防部均強調，搜救行動絕不中斷。

