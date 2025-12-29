不放棄的韌性 門諾平安市集

平安市集

支持受洪災重創的光復鄉重建，門諾醫院集結在地教會、愛心攤商，一起前進花蓮縣光復鄉，辦理「在光中重生、在愛中重建」平安市集，聚集人氣與商機，一起為光復民眾加油打氣。

回顧災後18天密集的醫療行動，門諾醫院醫療財團法人總執行長張文信指出，醫療資源逐步穩定後，醫院團隊看見另一個更深的需求。大家的身體慢慢恢復了，但經濟活動、人的團聚，還困在憂傷裡。因此，這場平安市集，不只是擺攤賣東西，而是讓人「走出來、聚在一起」，重新找回生活的節奏。

集結眾教會與愛心攤商之外，也不乏「災民」自立，筱涵說，0923那天，她剛買的新車被洪水沖走，水退後，屋內是一人高的泥砂，生財工具全毀。很多人會停下來，但她沒有，她特別貸款，買了一模一樣的車，只因為想再試一次。她強調，沒有那些來幫忙鏟土的超人，絕對走不到今天。而能夠走出來、再在這裡擺攤，本身就是一種平安。



門諾醫院表示，留下來繼續生活的人，在陽光下，用最日常的方式，慢慢站穩，門諾醫院也會與地方各界，一起支持光復，不放棄。

