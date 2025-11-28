不放閃！陶晶瑩曝邱澤、許瑋甯私約都分開坐 唱歌划拳才放開

【緯來新聞網】陶晶瑩今（28日）帶著荳荳出席邱澤、許瑋甯位於東方文華的婚宴，她祝福已有ㄧ子的兩人「早生貴女」，陶晶瑩曝光兩人台上、私下都非常低調，連私約聚會都是坐「12點、6點」這麼開，她說：「可能習慣了，邱澤只有被cue唱歌、划酒拳時比較活潑。」

陶晶瑩帶著女兒荳荳出席邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／記者陳明中攝影）

她說不敢給婚姻的建議，「他們已經非常好了，每對都有不同的相處。」至於育兒建議也不用，因為她看不出兩人有育兒疲憊，只說：「有小孩會累，但是是人生中最美好的部分。」



陶晶瑩女兒荳荳剛回國不久，明天又要回美國上課，日前追星周子瑜很開心，甚至還和對方聊到天，她笑說：「很開心，但沒有聊太多。」母女兩在現場遇到霍建華、林心如，荳荳和他們夫妻倆上次見面已經是五、六年前。此外，今天李李仁因為在拍戲沒辦法前來。

