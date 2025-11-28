許瑋甯絕美現身！嫁邱澤世紀婚禮超過400人 逢小鬼冥誕「祂有來」
【緯來新聞網】邱澤、許瑋甯結婚4年終於在今（28日）在文華東方酒店席開至少43桌，至於總花費多少錢，新人們甜笑「這其實是心意，大家開心才是重點」。恰巧，今天是許瑋甯好友黃鴻升（小鬼）的42歲冥誕，她微笑表示：「代表他有來參與。」
邱澤（左）和許瑋甯終於辦婚禮了！（圖／記者陳明中攝）
萬眾矚目的世紀婚禮在今晚舉行，邱澤挽著穿白紗的許瑋甯進場，兩人有點害羞的拍合照、親親嘴，受訪時坦言當初在試婚紗時，當許瑋甯把更衣間的簾子一打開和邱澤對視時，兩人都忍不住笑場，因為和過往拍戲的場景太像了。
他們的小寶寶也有到場，配合爸爸的穿搭別著小啾啾，這也是兒子第一次見到這麼多人，雖然沒有哭但是的確需要安撫一下。其實小倆口挺淡定迎接婚禮，許瑋甯笑稱伴娘、伴郎才緊張，不過這回都沒有安排圈內藝人朋友擔任，都是家人和多年圈外好友。
邱澤（左）和許瑋甯這pose像是王子和王妃在揮手。（圖／記者陳明中攝）
今晚邀請了至少400多人，思考了有誰真的想辦法就是無法撥空出席，許瑋甯說：「周興哲啦！他其實很努力了，但是他老婆有來，沒關係，他事後會要賠罪，但那個醉是喝酒醉的醉，大部分所有人都來了。」
而剛好適逢小鬼冥誕之日，同為華岡幫好朋友，許瑋甯坦言：「我覺得，它對我來講是一個緣分，是一個天意，當時在喬場地就是這時間點有，就是冥冥之中的安排，我很開心，是今天的話代表他有來參與。」
許瑋甯（右）親吻邱澤，甜蜜蜜。（圖／記者陳明中攝）
至於蜜月旅行的安排，由於他們之後又要忙於工作，所以還在思考該如何是好，許瑋甯比較實際的想法是，平時也都有機會旅行，所以可能不一定需要特地安排，不過邱澤頗認真在想，有聽進去好友說過的話「蜜月是蜜月、旅行是旅行」，但共識就是「會帶寶寶一起」。
整場婚禮女方主導比較多，關於表演內容，若突然盡興都可以隨時上台have a fun「不設限」，看來喝酒比較重要，邱澤認真介紹準備好的各類酒種，不擔心太太喝醉，笑說反而擔心是自己先倒。
許瑋甯（左）和小鬼是華岡幫之友。（圖／翻攝小鬼臉書）
好玩歸好玩，還是有浪漫的誓詞橋段，請他們稍微暴雷時，許瑋甯看著老公甜說「這對時間他對我是滿大的陪伴」，然後提點對方可分享剛剛祕密話，邱澤臉紅羞說：「我剛剛走出來的路上，因為一整天，我不知道該怎麼辦的時候，我知道身邊有她。」許瑋甯驚喜問：「這是你的誓詞？」邱澤直男回應：「不是。」
真正幸福的人粉紅泡泡藏不住，許瑋甯認為誓詞很重要，「因為在想誓詞的時候，同時會不斷回憶從這一路走來的幸福點滴，不斷的幫助想起這件事情。有時候我們一忙可能就會忽略，可是誓詞會幫忙提醒，然後想著想著，就會覺得自己很幸福，很開心。」
許瑋甯（右）邱澤幸福唷！（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 4 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 6 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 11 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮賓客名單曝光！ 半個演藝圈都來了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣，座上賓自然星光熠熠。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！超甜細節藏巧思 粉絲感動：完全是他們的風格
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國演員金宇彬、申敏兒20日宣布結婚喜訊，至於婚禮將於12月20日在首爾舉行，但僅會邀請雙方家人、親戚及親近的友人，以非...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 47 分鐘前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前
「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲
男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 9 小時前
疑捲于朦朧命案！田海蓉首映會驚見他「生前黑影」 網：背脊不涼嗎
中國男星于朦朧今年9月驚傳墜樓身亡，如今事件已延燒2個月，由於真相未明，許多明星、導演都被傳出與于朦朧的死有關，其中女星田海蓉自導自演的新片《我的世界沒有我》預計11月27日上映受到輿論影響，結果還未上映就收到大量負評。近來她出席首映會台上致詞，更被網友發現她後面疑似于朦朧的影子，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12強棒球賽翻拍電影《絕勝》！主演穿中華隊球衣亮相 網無情砲轟：《全民大悶鍋》
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導2023年世界12強棒球賽，中華隊隊長陳傑憲奮力一擊轟出全壘打，帶領台灣奪下世界冠軍，如今不只拍成紀錄片，還將翻拍電...FTNN新聞網 ・ 1 小時前