「不救人內心過不去」 大學生勇救被毆老夫婦

男大生說，當下如果不衝過去救人，內心過不去。（圖／東森新聞）





高雄一對老夫婦慘遭壯漢痛毆，危急關頭，男大生挺身而出，自己也受傷，男大生說，當下如果不衝過去救人，內心過不去！用雙手死死壓制暴徒。儘管雙親心疼孩子受傷流血，但老夫婦感動地送上萬紅包，感謝這份拿命換來的救命之恩。是正義感還是衝動？這位大學生說「我不出手，他們就沒命了」。

而在高雄楠梓的惠民捷道，壓制攻擊老夫婦的壯漢。是一名大學資訊工程系的簡姓大學生，他當時載女朋友騎車經過，看到老夫婦被打得很慘，經過的人車沒有人停下來救援，他覺得再不出手，老夫婦生命有危險，不顧自身安危上前救人，他自己也被對方抓傷，讓父母好心疼，而老夫婦也包了上萬元紅包感謝他的救援。

救人簡姓大學生：「爸爸說先保護好自己，就是如果做這種事情，然後讓自己名字被刻在什麼忠烈祠上面，並不值得這樣。」

熱心救人的簡姓大學生，父母聽到他因為救人受傷，真的心疼又震驚，因為簡姓大學生的手部擦挫傷，臉頰和眼睛部位被抓傷，還貼著美容膠帶，整個就醫的醫藥費就要17000多元，不過他不會後悔。

因為動手打人的男子體型相當壯碩，當時的情況真的相當緊急，老夫婦已經被打得很慘，還好他及時壓制對方，壓了十分鐘等警方趕到。簡姓大學生：「不要動不要動。」

救人簡姓大學生vs.記者：「想法就是老先生整個臉都是血，就是很慘我是覺得，去幫他擋一下這樣子，就只想說幫他擋一下，（有沒有想過你可能也會有危險），會，只是他們呼救聲就是太大了，我是覺得再不上去，我會覺得有點對不起自己。」

簡姓大學生女友vs.記者：「（你有去阻止嗎，阻止你男朋友的行為），我有跟他說不要過去，他好像沒有聽到，就跑過去幫忙，後來有去幫忙壓制。」

而簡姓大學生當天要載女朋友去看醫生，女友擔心男朋友會受傷，但是看到男子決心要去救人，還是去幫忙，而簡姓大學生去年七月超商大夜班下班，看到路邊一對母子，小孩倒在路邊母親焦急無助，他也立即停車幫忙。這次更是奮勇救人，不過他也想到父母的擔心，說下次一定會先保護好自己，找到防護的武器再出手救人。

