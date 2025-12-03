不敗天團Westlife西城男孩回來了 明年2月獻上「一夜限定」交響樂編制

西城男孩迎來成軍25周年，明年2月將再度回歸台灣開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

英國21世紀最暢銷男團、不敗經典天團Westlife（西城男孩）迎來成軍25周年，他們將帶著全新編制強勢回歸台灣，於明年2月5日在高雄流行音樂中心舉辦《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》一夜限定特別企劃。

本次演出由Nicky Byrne、Kian Egan、Shane Filan三人領軍登場，並首度與台北愛樂Taipei Philharmoniker攜手，透過華麗編制與現場交響樂的完美融合，為歷年金曲注入全新生命，帶來前所未有的視聽饗宴。西城男孩開心表示，能將他們在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳的特別演出帶到高雄，對他們意義非凡，迫不及待與管弦樂團共同演出，將會是個夢幻的時刻。

西城男孩自出道以來創下無數傳奇成就，包括僅次於貓王和披頭四的14首英國金榜冠軍單曲、全球累計銷量突破 5,500 萬張、數位串流突破30億次，並刷新4項金氏世界紀錄。至今，他們依然持續在樂壇打造愛爾蘭奇蹟，經典魅力歷久不衰。2023年他們才以《The Wild Dreams Tour》成功征服北、高，再度證明其國際巨星地位。《WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG》門票12月9日早上11點 拓元售票系統全面開賣。

