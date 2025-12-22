不敗女王為何被洪慈庸打敗？楊瓊瓔吐3原因

▲分析從政30幾年來唯一的敗仗，楊瓊瓔認為有命格、天運、時事3因素。（圖／台中市警局提供，2025.12.22）

[NOWnews今日新聞] 藍委楊瓊瓔上月底宣佈爭取參選台中市長，卻被網友譏諷戰力不如江啟臣，「連洪慈庸都可以選贏你了」。今天她接受網路節目專訪，被問及政治生涯唯一敗仗的原因，直言「命格、天運、時事」，塞翁失馬後她進入中市府歷練，學到傾聽民意最重要，選前25天正式請辭副市長，重回立法院後更加努力。

楊瓊瓔今（22）日接受匯流新聞網《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，黃光芹提到楊瓊瓔與台中市長盧秀燕從政的第一站，都是2、30歲時從省議員做起，近30年未嚐敗續，但楊瓊瓔卻在2016年尋求立委連任時，被當時的時代力量洪慈庸打敗，因她上月宣布「我準備好了」，往事再度被提及，黃光芹直搗核心問楊瓊瓔「不敗女王的紀錄為何會被洪慈庸打破？」

廣告 廣告

楊瓊瓔笑笑說「可能她的命格到那裡，還有天運、當時的時事新聞」。她表示落選的第一時間，想到的是家鄉子弟需要全力協助、對於選舉過程和結果充分接受，也以祝福的心希望洪慈庸好好為家鄉努力。事後她自我檢討，認為時事新聞造成一股風潮，加上社會氛圍的取向，導致自己落敗。

黃光芹再追問「當時的洪仲丘事件產生社會浪潮，所以事後你轉戰到行政系統，繼續累積政治實力再起？」楊瓊瓔說自己隨遇而安，很感謝自己的團隊更加勇敢做服務，落選期間議員朋友們的服務也未中止。更感謝市長盧秀燕邀請她當首席副市長，26年的民代加358天行政歷練，懂得調和「政治眉角」，人生也有很大轉折，「失敗讓我更強大」。

楊瓊瓔說，她是台中市8名立委唯一經營過大選區的人，到市府行政歷練後，她學會傾聽民意最重要，歷經358天的學習，在議會定期會結束當天晚上向盧秀燕請辭，花了25天選舉、獲得鄉親肯定，回到立法院後更加努力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

爭盧秀燕當母雞！姐弟摟肩、姐妹靠攏 江啟臣、楊瓊瓔掛同框看板

江啟臣宣布參選台中市長！楊瓊瓔秒回：我贏初選邀他加入競選團隊

挨酸選不贏洪慈庸！楊瓊瓔霸氣回應 當年跌倒讓她收穫這件事