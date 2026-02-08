不敗教主狂刷31萬！曬帳單明細嘆「敗家」 網感動讚翻：超霸氣

財經中心／彭淇昀報導

知名網紅「不敗教主」陳重銘時常在臉書分享投資心法，近日他貼出最新一期的信用卡帳單，自嘲「敗家啊！」單期卡費高達25萬元，不過其中有24萬都是捐款，另一張信用卡也刷了5萬3千多，但其中有5萬也是捐款用途，讓網友紛紛大讚，「謝謝老師一直做善心，好人一生平安健康」。

陳重銘平時花費較少，大部分都用於捐款。（圖／翻攝自陳重銘臉書）

陳重銘在臉書發文自嘲敗家，並貼出最新一期的信用卡帳單明細，刷卡金額總共為25萬7187元，其中有約24萬元用於捐款，另外還有一張信用卡刷了5萬3717元，其中也有5萬元是捐款，「我的2張信用卡總共刷31萬，有29萬是捐款」。

廣告 廣告

陳重銘坦言，本來用信用卡捐款是想累積點數，因為他比較少在花錢，只好靠捐款，「不過我這張中信卡好像跟飛機里程無關，最後點數也是拿去7-11換零食跟現金券，是還可以啦！」

此外，陳重銘提到，捐款的金額會被發卡銀行扣掉2%，也就是捐10萬，公益團體會少拿2000元，因此他有時候會跑到郵局劃撥捐款，一筆只收取20元手續費。

陳重銘分享，自己透過信用卡捐款支持的單位分別是中國信託慈善基金會、蘋果基金會、門諾基金會、國際特赦組織跟博幼基金會，也呼籲大家「拋磚引玉，一起手心向下」。

貼文曝光後，吸引上千網友按讚，紛紛留言直呼「隨喜功德」、「教主很棒，有賺錢又捨得捐出」、「這種炫富很可以，敬佩」、「感謝老師總是用行動來行善，善的循環讓社會更美好」、「有人力又願意為這個社會付出的人， 老師真的好棒」、「陳老師的為善為人知，會有一種激勵作用」、「『因為我沒怎麼在花錢，只好靠捐款』這句話霸氣」、「老師是大家榜樣，等我有能力後，也要跟老師一樣」。

更多三立新聞網報導

勞動部發錢了！年輕人符合資格「最高領10萬」 每月再拿8000元

一人吃鼎泰豐「滿漢全席」！她狂點6樣菜 內行曝隱藏點法

高市早苗贏了！執政聯盟眾院席次「確定過3分之2」

癌細胞像寄生蟲！偏愛「這種體質」 醫示警：4習慣要小心

