不敗教主被騙40萬！ 得知真相感嘆：太相信人了
股市達人「不敗教主」陳重銘經常媒體、社群分析如何投資理財，不過他今（12）日在社群po文，不是分享投資，而是透露自己被騙40萬事件，後來得知整起事件的真相後，感嘆直呼「太相信人了……」。
陳重銘今於臉書粉專「不敗教主-陳重銘」po文，「我被騙了40萬，唉！太相信人了……」，他提到有位學生10日早上打電話給他，說長輩住院心臟裝支架要40萬，想跟他借錢，由於現在詐騙太多，「所以我要他親自來找我，我問了一下家裡狀況，也提醒他不要被騙。然後就把錢給他，救人如救火。」
沒想到，當晚學生表示開刀失敗，還需要25萬元救命，陳重銘坦言，聽到這裡心裡就有譜了，「這不是標準的詐騙流程嗎？我就先不理他，只是這個晚上我就睡不好覺了。」他後來請對方拍醫院收據，「然後我也不給他錢了，跟他說長輩儘管去開刀，我會直接去醫院繳費，不用擔心。」
後來，陳重銘向學生的老婆求證才得知真相，真的是被詐騙，詐騙方說投資股票1,000元，可以拿回300、400的退傭，結果他的學生投了70萬！「其實所謂的退傭，還不就是拿你的錢來給你自己！等到你想要回本金時，對方又會找一堆藉口拚命跟你要錢。」
學生的老婆表示會去報警處理，陳重銘則提醒她先做好心理準備，因為這筆錢很高機率拿不回來了。陳重銘表示，年輕人急著成功，就忽略其中的陷阱，「你貪人家的利息，人家是圖你的本金。天上不會掉餡餅，我也是上班工作25年，才有今天這個日子。」
最後，陳重銘說道，自己借出去的40萬當然是要得回來，只是不急，可以給他們時間。「反正我認識他家長跟老婆，跑不掉的。人都會犯錯，知過能改就算了……只是，年輕人一下子被騙了70萬，這一跤摔得也不輕。請記住：貪=貧」。
