「不敗教主」一天碰2起詐騙！祭出一招反制 網大讚：黑吃黑

「不敗教主」陳重銘上午連接2通詐騙電話，祭出一招反制。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 知名財經網紅「不敗教主」陳重銘今日發文指出，一個上午竟碰到兩起詐騙，感嘆「台灣真的這樣氾濫嗎？」並將前一個詐騙的電話交給下一個詐騙，還發給對方西屯派出所的地址。機智做法獲得網友盛讚。

「不敗教主」陳重銘發文稱，第一通是「假冒中華電信 轉接165」，對方語氣專業，甚至提供投訴文件編號、錄音編號及總公司地址，並稱可協助轉接165報案，隨後轉由台語口音自稱警方的人接聽，並以「簡易報案」為由，要求加入LINE進行人臉識別，確認是詐騙後便掛斷電話。

廣告 廣告

結果不到3小時陳重銘又接到遇到另一起詐騙，索性「以詐制詐」，將上一組詐騙的電話，直接交給下一個詐騙，並發給對方西屯派出所的地址。

陳重銘的做法獲得廣大網友贊同，紛紛留言「老師實在太高招」、「讓他們無地自容了」、「黑吃黑XDDD」、「台灣的法律專門在保護詐騙集團」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中女罵警員這「2字」比三字經還要貴！犯後辯稱：紓壓口頭禪

「財經女神」邱沁宜遭詐團冒名！台中女老師遭騙2500萬