「不敗教主」曬31萬帳單！網驚呆：29萬都花在「這」
生活中心／曾詠晞報導
知名理財網紅「不敗教主」陳重銘近日在臉書公開個人信用卡帳單，以幽默自嘲的方式曬出高額消費明細。在總計約31萬元的卡費中，居然有高達29萬是公益捐款。陳重銘長期分享投資心法，這次呼籲社會大眾一起「拋磚引玉，一起手心向下」，此舉引發數千網友熱烈迴響與好評，並稱讚道「很喜歡你這種炫富方式 讓人感覺人生有希望！」。
知名理財網紅「不敗教主」陳重銘近日在臉書粉專公開個人信用卡帳單，一期高達31萬的高額卡費引發網友熱議。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）
理財教主曬驚人卡費！29萬捐款引發熱議
根據陳重銘貼出的帳單細節，第一張信用卡單期消費25萬7187元，其中24萬全部用於捐款；另一張信用卡則刷了高達5萬3417元，其中5萬元同樣投入公益，兩張卡加再一起共計捐款額高達29萬元。他在文中坦言，由於平時物慾不高，「因為我沒怎麼在花錢，只好靠捐款」來累積信用卡點數，儘管最終僅能在超商兌換零食與現金券，他仍對此感到滿足。
陳重銘其中一張約25萬的卡費中，有24萬都是用於捐款。（圖／翻攝自臉書粉專《不敗教主-陳重銘》）
精算手續費成本 建議改採郵局劃撥助公益
此外，陳重銘在行善之餘不忘發揮理財本色，提醒大眾信用卡捐款可能產生手續會的問題。他指出「捐款的金額，會被發卡銀行扣掉2%，也就是捐10萬，公益團體會少拿2千元！」，為確保資源極大化，他建議可以透過郵局劃撥的方式捐款，每筆只需20元手續費。此次受贈單位涵蓋中國信託慈善基金會、國際特赦組織及勵馨基金會等數個組織，涵蓋醫療、性別平權、弱勢兒童與長輩照護等多元領域。
陳重銘另一張卡費共計5萬3717元，其中5萬用於公益捐款，令許多網友大力稱讚。（圖／翻攝自臉書粉專《不敗教主-陳重銘》）
社群高度肯定善舉 網友讚許「善的循環」
貼文一出變吸引數千人點讚回應，無數網友都對陳重銘的善舉表示支持與敬佩。「有人力又願意為這個社會付出的人， 老師真的好棒！」、「謝謝老師定期的拋磚引玉！」、「賺越多捐越多，做很多善事，幫助弱勢族群，令人欽佩不已」、「老師善行值得學習，我也要學刷卡做公益」、「感謝老師總是用行動來行善，善的循環讓社會更美好」。
