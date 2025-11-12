「不敗教主」陳重銘遭詐騙40萬 他嘆：太相信人了

知名投資專家「不敗教主」陳重銘在社群媒體透露自己遭詐騙40萬元，被他以前的學生以長輩住院心臟裝支架為由要求借醫藥費，怎料對方後續又開口要25萬元，此時他才驚覺自己「太相信人」而被騙了。

知名投資專家「不敗教主」陳重銘透露自己遭之前的學生詐騙，對方騙走40萬元。 （示意圖／中天新聞）

陳重銘12日在臉書粉專發文表示，他以前的學生謊稱家中長輩需要心臟裝支架的醫療費用，要求借款40萬元，雖然他意識到現今詐騙猖獗，但仍要求對方親自見面，並在簡單詢問家中狀況後，基於「救人如救火」的心態將錢交給對方。怎料後續對方說手術失敗，要求再借25萬元，此時他心裡有譜自己已被騙了。陳重銘坦言：「我在這裡犯了一個錯，就是沒有仔細問清楚、太相信人了。」

陳重銘後來向學生的太太求證後，他才得知真相，原來該名學生實際上是被詐騙集團誘騙投資股票，詐騙宣稱投資1000元可獲得300至400元的退傭，導致他投入了70萬元。陳重銘解釋，「所謂的退傭其實就是拿受害者自己的錢回饋給受害者，當想要回本金時，詐騙者便會找各種藉口繼續索要金錢。」陳重銘得知學生遭詐，也清楚這筆錢沒辦法這麼快拿回來，但他坦言「不急」，因為他認識學生的親人和妻子。

內文中，陳重銘也藉此提醒大眾，若有人以醫藥費為由借錢，可直接前往醫院繳費，避免將現金交給對方。貼文曝光後，有網友在留言中替他打抱不平，質疑「自己被詐騙然後再來做詐騙騙老師喔？」對此，陳重銘無奈回應：「應該是沒路走了，原諒他。」

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

