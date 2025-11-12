「不敗教主」40萬飛了 還原被騙過程嘆：太相信人

台灣詐騙橫行，不少人誤踩投資陷阱損失慘重，又轉而去騙身邊的人。理財達人「不敗教主」陳重銘發文透露，自己因為太相信人而被騙，曾經的學生以家人生病急需醫藥費為由，向他借40萬元，沒想到借出才發現是一場騙局。進一步了解後得知，學生是誤踩「退佣陷阱」，一下子被騙70萬元，才又轉頭跟他借錢。

理財達人陳重銘在粉專「不敗教主-陳重銘」表示，周一（10日）上午以前的學生打電話來要借40萬，理由是長輩住院裝心臟支架要花40萬，因詐騙猖獗，於是要求對方親自來找他，在簡單詢問狀況後，便把錢給對方。

廣告 廣告

陳重銘指出，學生當晚表示家人開刀失敗，需再借25萬元救命錢，他察覺有異未理會，沒想到隔天早上，學生又打電話來借錢，他追問前一天的40萬元的去向，對方稱已用於繳清先前醫院欠款。學生見陳重銘遲未答應再借25萬，於是又換了一個理由借錢。

陳重銘表示，此時幾乎已確定對方遭到詐騙，他連絡上學生的妻子，才確認沒有長輩住院這件事，詳細追查後才得知，學生誤信「投資股票1000元，可以拿回300到400元的退佣」，已投了70萬元下去，學生的妻子得知後今（12日）報警，但這筆錢很高機率拿不回來了。

陳重銘感嘆，年輕人急著成功，卻忽略了「退佣陷阱」，所謂的退佣，就是拿投資者的錢來給投資者，之後投資者想要回本金時，對方就會找一堆藉口再要錢，「你貪人家的利息，人家是圖你的本金」。

陳重銘表示，自己在借錢時，犯了沒仔細問清楚的錯，覺得對方因家人生病開刀已經夠煩心，就不好意思問太多，過於輕信他人。不過自己認識該學生的家人，所以不擔心40萬要不回來，他感嘆地說「年輕人一下子被騙了70萬，這一跤摔得也不輕」。

貼文引起網友熱論，批評學生被騙後，再回來騙老師實在很糟糕，「不管是不是被詐騙，都不該利用老師的善良來拐騙」、「真的是貪念，他這樣就是害死真的需要被幫助的人耶」。

更多中時新聞網報導

辛龍消失5年復出 女兒當粉絲兼顧問

NBA》康寧漢46分大三元 活塞7連勝

30年兄弟情 蕭煌奇年終逗陣全方位