不敢三腳督？他嗆黃國昌：新北不是分贓用的

▲黃國昌近日高調開箱新莊競選總部，並放話「不會讓三腳督發生」，相關言論立刻引發討論。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 黃國昌近日高調開箱新莊競選總部，並放話「不會讓三腳督發生」，相關言論立刻引發討論。對此，新北市議員擬參選人游明諺直言，這樣的說法與其說是自信，不如說是對選情的恐懼。

游明諺今（31）日在臉書發文指出，近期民調顯示，黃國昌在60歲以上長輩族群中的支持度明顯落後，外界期待看到的是反省與調整，卻只看到急著放話要避免競爭，「說穿了，就是怕被選民正面檢驗，開始盤算政治交換。」

游明諺直言，「如果連三腳督都不敢面對，那真的不用選了」，新北市長不是靠藍白私下談條件、避輸換位置換來的，更不是把市民選票當成政治籌碼。

針對黃國昌近期強調要展現「溫暖、富有人性」，游明諺也毫不留情指出，人性不是民調掉了才突然出現的設定，長輩看政治人物，看的是一貫作為，不是選前包裝。

游明諺強調，新北需要的是敢承擔輸贏、願意面對競爭的領導者，而不是只會算計選票的政客。「既然怕輸，那就別選；新北市民要的是有肩膀的人。」

廣告 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯志恩遭兒前女友爆「太可怕」！網紅揪1事讚：把兒子教得很好

在野「解套400億黨產、救中天」？他揭真相打臉綠營：有夠悲哀

中天有望重返52台！華視若不退？蔡正元獻1絕招：恢復正義