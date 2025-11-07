不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬

（示意圖／Unsplash）

大陸湖北黃石一名王姓男子在2023年購屋當婚房，找人裝潢，期間竟發生工人觸電死在屋內的憾事，即便有順利交屋，但王男覺得婚房已經變「凶宅」遲遲不敢入住，並提告裝潢業者賠償近人民幣50萬元（約新台幣220萬元）。近日當地人民法院審結這起糾紛，業者被判賠人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。

根據陸媒《極目新聞》報導，湖北黃石市黃石港區人民法院日前審結一起特殊財產糾紛案。事件發生於2023年5月，王男與某裝潢公司簽訂裝修合約，計畫將其在黃石購置的新房裝修成婚房。依合約規定，施工方須嚴格遵守安全規範，確保施工安全；然而該公司分包防水工程給一家公司，由該公司指派范姓工人等3人進行施工。

為了趕工，范男獨自在浴室進行防水作業時，意外觸電身亡。突如其來的死亡事故，讓王男無法接受，他認為房屋結構與功能未受損害，但想到屋內曾發生命案，心理上產生極大陰影，也擔心未來若要出租或出售，恐被視為「凶宅」導致房價下跌。

多次協商無果後，王先生憤而提告，要求裝潢公司賠償人民幣44萬元（約新台幣194萬元），並追加人民幣5萬元（約新台幣22萬元）精神損害賠償。經法院審理指出，房屋價值不僅取決於使用功能，也受居住環境及社會觀感影響；依照一般社會認知，若屋內發生非自然死亡事件，確實符合「凶宅」定義，可能造成心理壓力與市場價值下降。儘管該婚房尚未進行轉售，但據生活經驗法則，可推定確有一定貶值損失。

不過針對屋主提出的精神損害賠償，法院認為王男的人身權益並未直接受到侵害，且房屋雖具個人情感意義，但尚未達到法律上「具有人身意義之特定物」的標準，因此不予支持。最終考量王男房屋總價、當地行情，判業者須賠償王男人民幣5萬元（約新台幣22萬元），全案宣告終結。

