不敢倒閣只好彈劾？律師轟藍白騙人不懂憲法

▲藍白宣布將提案彈劾總統賴清德。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 立法院在野藍白陣營今（19）日在議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣告推動彈劾總統賴清德。對此，律師黃帝穎指出，彈劾總統在法律實務上不可能，因要國會三分之二但倒閣只要國會過半，正常人都看得出藍白「捨近求遠」打假球！

黃帝穎今發文表示，這是藍白憲政假動作，擺明轉移不敢倒閣的心虛。依據《憲法》增修條文規定，彈劾總統要國會三分之二席次，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，而且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經三分之二大法官同意。很清楚的，藍白要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。

黃帝穎指出，藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂《憲法》，打假球打到這麼假都看不出來。

黃帝穎痛批，閣揆不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」，藍白一再打假球的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者不懂《憲法》。

黃帝穎也認為，國會不敢倒閣，就證明卓榮泰院長不副署違憲惡法具有《憲法》正當性。

