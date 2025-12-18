「不敢倒閣開始瘋起來狂噴賴清德」許美華1句話送藍白酸爆

政治中心／林昀萱報導

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨並預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德。對此，科技專家許美華直言「憲法法庭已經被你們藍白癱瘓了，現在等於是藍白讓行政權吃下無敵星星」，大酸只有一句話送給藍白立委「不要崩潰啊！」

許美華18日在臉書指出，行政權硬起來，藍白不敢倒閣開始瘋起來狂噴賴清德、卓榮泰行政獨裁，連之前高傲教訓行政官員「我比你大」的翁曉玲都突然清醒，反嗆行政權好大。「我對藍白立委，只有一句話送給你們『不要崩潰啊！』不然咧！要不要提醒一下，憲法法庭已經被你們藍白癱瘓了，現在等於是藍白讓行政權吃下無敵星星！」

廣告 廣告

許美華表示，現在這個劇本，就是藍白一路用各種惡行惡法種出來的，賴卓團隊行政權硬起來「不副署、不公告」，也是被藍白逼到牆角不得不為，如果在野黨有一點點願意好好討論、審查法案的態度，怎麼會走到今天行政、立法權對撞的大場面呢？「我一直相信，當事情走到極端，勢必引發另一個極端。藍白現在完全是自業自得，剛好而已。不敢倒閣，要彈劾賴清德票數不夠也不可能成案，要上街遊行又怕動員無力，藍白到底要怎麼繼續硬幹，我是想不出來。至於這個會期最重要的預算審查，現在已經年底了，但是立法院還沒開始審查預算，不要問我，藍白過半的立法院到底在幹嘛，我也不知道，這已經是前所未有的荒謬了。」

總預算一直不通過究竟會如何？許美華直言「不會怎麼樣！」總預算不過，對於一般政務不會有影響。因為我國預算程序有「政府不關門機制」，不會因為總預算案沒有在期限內完成審查，就停止政府的運作。就是比照去年預算，或是保守一些先打八折運作罷了。「但是，如果總預算案沒有如期審查，很多地方政府已經開出支票的特別預算就糟糕了。就這件事來說，地方政府大半是藍營執政，誰會比較急，應該不用問吧！」

許美華呼籲執政黨行政團隊、立委還有各級民代，要盡快開始跟各地選民對話、溝通、說明「藍白立委正在國會做哪些爛事，為什麼行政權必須硬起來對抗」。她認為，這些對話和溝通不能只是靠圖卡、網路傳播，必須要官員、民代分頭下鄉，到里民中心、到廟口、到市集，去到台灣各個基層角落，跟民眾面對面，不厭其煩的去說清楚、去爭取更多民意支持。「這些溝通不是為了選舉選票，而是為了凝聚更大共識，為了台灣！」

更多三立新聞網報導

藍白網路連署「彈劾賴清德」飆破百萬人？1點慘遭群嘲酸爆

「彈劾賴清德網站」每秒2000人連署？小草嗨一度癱瘓 她曝真相：有夠蠢

黃國昌喊彈劾賴清德！ 律師指有「3條件」：不提倒閣就是打假球

藍白喊彈劾總統賴清德？他曝「3大關卡」笑：每關都被民眾黨自己卡住了

