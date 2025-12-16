不敢倒閣！綠立院黨團嗆藍白「對自己沒信心」：只敢要人民上街為其背書

記者楊士誼／台北報導

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰則指出，立法院若有意見，可依憲法提出倒閣。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日表示，藍白還希望透過公投增加自己的正當性，顯然對自己是否代表主流民意完全沒有信心，而不信任投票、國會全面改選可解決目前的爭議，對藍白迴避憲法機制，透過倒閣化解僵局，「他們不敢，只敢要人民上街頭背書，我們覺得遺憾」。

鍾佳濱批評，藍白在國會握有多數，可恣意通過任何法案，也還要求進行公投，就可了解國會多數對自己有無代表社會主流民意「完全沒有信心」，握有國會多數的藍白兩黨，居然希望透過公民投票增加自己的正當性，顯然對自己是否代表主流民意完全沒信心，「憲法機制在那裡，如果對行政院長不滿意、認為不適任，大可以依憲法增修條文第三條規定提出倒閣」，且倒閣成功也不見得會解散國會，藍白對相關機制不夠了解，就要求民眾上街頭幫忙背書，「我覺得相當可惜，建議相關人士發出這種呼籲前多讀書，多讀憲法」。

鍾佳濱也指出，朝野僵局除了造成藍白多數暴衝外，還是癱瘓了憲法法庭，只要憲法法庭恢復運作就沒有僵局，憲法法庭未必能處理所有的政治問題，過去在內閣制國家，不信任投票與解散國會、全面改選都是解決政治衝突的方式。「定期改選本來就是民主國家自我更新、追尋最新主流民意的方式」，藍白主導的多數顯然已遭質疑。

鍾佳濱建議，若希望尋回國會多數，就是透過不信任投票、全面改選，以取得社會多數的認可，這樣就可解決目前的憲政爭議。「當然有國民黨人士認為還不夠，要求賴總統一起下來改選，還是老話：『多讀憲法、了解增修條文』」。他強調，若藍白取得國會三分之二的席次，就可對總統發動罷免，可交由全民投票；對藍白迴避憲法機制，透過倒閣化解僵局，「他們不敢，只敢要人民上街頭背書，我們覺得遺憾」。

對於總預算恐卡關，鍾佳濱表示，運動部的預算幾乎都是新興計畫預算，若總預算卡關運動部恐怕名存實亡。而新竹縣市、南投、嘉義等五個縣市，都希望國會趕快審理明年度的中央政府總預算，因為地方剛通過明年的總預算，有許多新興計畫需要中央配合，若總預算無法完成審查，五個地方政府恐怕原來要得到的中央資源挹注就會落空。而明年度中央政府總預算有2.65兆的社會福利相關預算，也有很多是新興計畫，若不能實施，會有多少國人的權益受影響？他也呼籲在野黨應三思，不要跟地方政府過不去，也不要損及人民。

