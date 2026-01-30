不敢倒閣？藍白強過3惡法仍需「卓榮泰副署」律師批：正事不做、歹事亂做

即時中心／廖予瑄報導

立法院本屆會期最後一次院會，並在今（30）日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案（中天條款）、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案解套救國團。稍早，律師黃帝穎在臉書痛批藍白強行通過「不公不義的惡法」，惡法若經行政院長卓榮泰副署生效，恐怕會傷害台灣的司法與轉型正義，「閣揆『不副署』，惡法不生效，危害就不會發生」，他並指出，藍白不敢倒閣，就證明「閣揆不副署惡法」具憲法正當性，「正事不做，歹事亂做。」

立法院今日在藍白聯手之下，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案（中天條款），讓未來執照遭註銷的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，「仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件」，為中天電視台解套；以及通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，明定若組織曾隸屬於國家者，不應被視為附隨組織，解套被視為國民黨附隨組織的救國團。

對此，黃帝穎在臉書直指，卓榮泰有權「不副署」這些藍白強行通過的「不公不義惡法」，以守護民主憲政與社會正義。他控，藍白強行通過「搶黨產」、「貪污助理費除罪」、「護紅媒」3大惡法，卻不審總預算，「正事不做，歹事亂做」。

「立法院三讀通過黨產條例『救國團條款』，個案修法包庇救國團，將歸還人民的56.1億元『搶回去』」，黃帝穎說，藍白不只違反大法官就黨產條例已合憲解釋的「轉型正義」，更強搶人民財產56.1億元給國民黨附隨組織，「明顯是不公不義惡法。」他強調，這個法案一旦經卓榮泰副署生效後，行政法院法官「依法審判」，恐使原應歸還國家的56.1億元資產回流到救國團，且無法改變判決結果，「顯見閣揆若副署惡法，將陷司法於不義，勢必發生重創正義、無法回復的嚴重惡果。」

黃帝穎重申，在現代民主國家，守護民主憲政與社會正義不只是大法官的責任，「更是所有憲政機關的責任」，他表示，行政院作為憲政機關，其院長當然有守護民主憲政與社會正義的義務，「面對不公不義惡法，閣揆『不副署』，惡法不生效，危害就不會發生。」

最後，黃帝穎也直言，「藍白不敢倒閣就證明閣揆不副署惡法具憲法正當性」，他提到，依據憲法增修條文，立院過半即可通過不信任案，「行政院長立即解職。」然而，藍白在國會占過半，若是不同意卓揆「不副署」惡法，也可以輕易的讓他下台負責；但若不敢提起不信任案、不敢面對最新民意，在憲政意義上，「就代表卓揆『不副署』惡法具憲法正當性。」

