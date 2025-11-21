不敢動何鷹鷺？議員曝她背後「龐大勢力」

▲國民黨中常委何鷹鷺在抖音喊早日統一，隨後便遭到國民黨考紀會停職。（圖／翻攝自抖音）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分；然而，國民黨副主席李乾隆20日卻宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重審，走向突然大逆轉，備受外界質疑。對此，桃園市議員于北辰直言，何鷹鷺的身分非同小可，讓黨主席鄭麗文不得不撤回處分，以免觸動背後龐大的力量。

于北辰在《台灣最前線》節目中指出，針對中常委的懲處，地方黨部最多只能提出「建議」，最終裁決仍掌握在國民黨中央考紀委員會手中，而唯有「黨主席」才有權力退回考紀會的決議。這也代表著，鄭麗文已經在會中拍板，要求重審何鷹鷺的停權案。

于北辰認為，何鷹鷺絕非一般的中常委，過去黃復興黨部仍在時，她還以自己的名字設立「黃樑鷹」新住民、中配黨部，組織龐大，規模大到幾乎可以稱得上是一個政黨。何鷹鷺「根正苗紅」，背後力量強勢，而鄭麗文的處分形同直接觸犯中共，恐使國民黨內多條線面臨斷裂風險，因此鄭麗文選擇收回成命，也讓外界看到她的立場已經明確定調為「親共」。

