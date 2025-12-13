不敢吃牛肉了… 韓元貶值、南韓進口物價「創19個月最大漲幅」

南韓首爾一家牛肉賣場，店員正在處理美國牛肉。路透社資料照



據南韓媒體今天（12/13）報導，韓元持續貶值，南韓的進口物價創下19個月以來最大漲幅，進口牛肉的年增率更高達15%，有消費者不敢再買美國牛肉，也有人以走路上班，省油錢順便做運動。

據《東亞日報》報導，近日在首爾麻浦區一家超市，46歲的韓智善（한지선，音譯）正在肉品區，查看包裝好的牛肉，原本想買牛肉的她，最後把牛肉放下，拿了豬肉準備結帳，養育2個兒子的韓智善表示：「這幾個月牛肉價格一直上漲，『美國牛便宜』已成過去式。」

在首爾瑞草區當自營業者、37歲的李用載（이용재，音譯），從一個月前開始走路上班，不再開汽車，他透露：「最近汽油價格漲太多，負擔很重，就把走路上班當成運動吧。」

報導指出，上個月韓元兌美元的匯率來到1457韓元，韓元持續貶值，進口物價也創下19個月以來最大漲幅，包括一般家庭的生活費、中小企業的進口原物料負擔，均進一步加重。

上個月農林水產品的進口物價，較前一個月上漲3.4%，牛肉則上漲4.5%，從年增率來看，牛肉的漲幅更高達15.4%。

韓國銀行物價統計組長李文熙（이문희，音譯）分析：「雖然國際油價下跌，但由於匯率上升等因素，以韓元計價的進口物價，仍較前一個月上升2.6%，較去年同期上漲2.2%。」

淑明女子大學經濟學系教授姜仁秀（강인수，音譯）強調：「韓元兌美元匯率上升，反映到進口物價與消費者物價的速度，僅需約一週，比想像中更快。」

