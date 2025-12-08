不敢吃西藥降血脂？「這些中藥」有效 依體質標本兼治
長期膽固醇過高容易增加罹患心血管疾病的風險，西醫大多會以降血脂藥加以控制，但有部分患者可能產生副作用，中醫師指出，其實中藥也有可以降血脂的藥方，副作用小於西藥，可以成為治療的另一種選擇。
每4名成人就有1人高血脂
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師康妤甄指出，高血脂症會有壞膽固醇堆積在血管壁，累積過多會導致血管狹窄、硬化，在初期沒有明顯症狀，容易被民眾輕忽，國內統計18歲以上國人約每4人就有1人有高血脂。
看更多：降血脂食物：10大天然食物排行榜 保健食品與降血脂早餐攻略
康妤甄說，中醫觀點認為「膏粱厚味損傷脾胃」，長期吃高油脂、高熱量的食物會增加腸胃的負擔，造成「痰濕、痰濁」堆積在體內，造成體內的氣血循環不佳，因此高血脂患者容易有臟腑功能低下的問題，容易出現新陳代謝異常，或有疲倦、水腫的症狀。
中藥助排出體內廢物改善體質
康妤甄指出，中醫治療高血脂的目標希望可以同時治標也治本，透過中藥利濕化痰、活血化瘀，達成幫助將體內的廢物代謝排出體外，因此需要補強患者體質的不足，不同體質特性的患者需要使用的藥材各有不同。
脾胃失調者：適合使用白朮、茯苓，達到健脾袪濕、升清降濁，提升消化功能。肝腎不足、腎氣虛衰者：常見於年長的病患，容易有手腳冰冷、下肢痠痛腫脹、鼻過敏等症狀，適合使用丹參、熟地，補腎祛瘀，也適合在每年7、8月以三伏貼補助治療，改善症狀。
看更多：生活管理已經做到90分？複方營養補充 才是血脂血糖穩定的關鍵
紅麴中藥降血脂 副作用少於西藥
另一方面，有部分高血脂症患者吃降血脂西藥可能出現肌肉痠痛、疲倦、肝功能指數上升等副作用，康妤甄說，其實中藥的山楂、丹參、鬱金等有活血化瘀功能的藥材也有降血脂效果，還有紅麴萃取物製成膠囊劑型的中藥，與降血脂西藥常見的斯他汀（Statins）類藥物有相仿的效果，臨床實證證明可以有效降低總膽固醇、壞膽固醇、三酸甘油酯，並且較少出現明顯的副作用，並且已有健保給付。
儘管坊間也有許多紅麴保健食品，康妤甄強調，保健食品成分大多是複方，能夠降血脂的紅麴主成分往往少於藥品，因此療效會有明顯差異，民眾若想改吃中藥降血脂藥，建議經由合格的中醫師評估是否適合使用。
飲食、運動、作息 同步調整
康妤甄呼籲有高血脂的患者，除了規律用藥控制膽固醇外，改變生活作息和飲食習慣，盡量選擇高纖、低鹽、低油、低糖的原型食物，保持規律運動習慣，並且定期追蹤相關檢驗項目，才能降低高血脂對健康的危害。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／台北市立聯合醫院．康妤甄醫師
更多健康2.0報導
吃麵包怕血糖飆？醫曝「1神物」配麵包吃，飯後血糖值竟降30%
早餐吃太清淡恐引發膽結石、高血糖！醫師破解4大早餐迷思
問題鯛魚流全台！賣出1.3萬片 僅4縣市沒進貨 汙染源待查
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 3
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 7
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 16
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 天前 ・ 11
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
男子露營長紅斑「以為蟲咬」 AI竟答「是梅毒」！
生活中心／尤乃妍報導一名男子去露營回來發現「手掌長紅斑」，以為被蟲咬，沒想到擦藥一個月都沒好轉，將症狀敘述給AI聽，沒想到竟說他是感染了「梅毒」，情急之下趕到醫院抽血檢查，果真如AI所說，被確診為「二期梅毒」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
減重15公斤「不用嚴格克制口慾」！4個小技巧讓你快樂飲控，心情好更健康瘦
不少人在減重期間最怕「暴食循環」！一名大基數女生小周靠著4項替代暴食的小方法，既沒嚴苛節食，也沒有陷入內疚與反彈，順利瘦下15公斤，維持狀態也更穩定。以下是她實際操作後整理出的重點，適合正在長期減脂的人參考。姊妹淘 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
不只消滅宿醉、頭痛！研究曝「這食材」比喝水解酒…還能幫糖尿病患者減重
不少民眾在喝下如威士忌、琴酒等烈酒後隔天必定宿醉，也因此挖出不少解決宿醉的撇步，包括喝酒前先吃碳水或蛋白脂肪類食物、補充B群與薑黃等。事實上，近年已有多項研究指出，常見於咖哩的香料「薑黃」及其活性成分「薑黃素（Curcumin）」具有多重健康效益，不僅有助於減輕宿醉，還可能協助第二型糖尿病患者改善體重。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
少用紙杯喝繞茶、咖啡 醫示警：恐致癌、荷爾蒙全亂
天氣漸漸寒冷，來杯超商或咖啡店的熱飲暖身是許多人的習慣。不過，想顧好健康的你得注意了，減重醫師蕭捷健提醒，盛裝熱飲的紙杯可能暗藏「塑」毒危機，研究調查發現紙杯內層為了防漏而加上的塑膠塗層，一旦接觸到高溫飲品，很可能會釋出肉眼看不見的「微塑膠」顆粒，直接被你一口一口喝進去。久而久之，它可能會擾亂體內的荷爾蒙平衡，讓你想瘦都難甚至變胖，還悄悄埋下罹癌的風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
家人疑似中風怎辦？醫授「4步驟急救SOP」 千萬別掐人中、別硬搬
腦中風是什麼？為什麼會發生腦中風？如何快速識別中風症狀？中風當下該怎麼急救？腦中風雖然聽起來可怕，但只要了解正確的處理方式，從緊急處理到專業治療都能大幅提升復原機會。 什麼是腦中風？ 陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師說明，腦中風就像大腦的「心肌梗塞」，當供應大腦的血管出現問題時，腦細胞就會因為缺乏氧氣和養分而開始死亡。人體的心臟24小時不停運作，將血液輸送到全身，而血管就像管道系統負責運輸。當這個系統出現阻塞或破裂時，就會發生中風。腦中風是台灣十大死因第四名，也是造成失能的主要原因。 1、發生率：台灣每年約有3萬人發生腦中風，平均每44分鐘就有1人中風。2、致死率：急性期死亡率約10-15%，但透過及時治療可大幅降低風險。3、後遺症：約20%患者會癱瘓臥床，50%需要家人協助，70%無法回到原本工作。 腦中風的種類與成因？ 腦中風主要分為兩種類型：缺血性腦中風是因為血管阻塞導致腦細胞缺血，就像水管被堵住一樣；出血性腦中風則是血管破裂造成腦出血，就像水管爆裂。兩種中風的成因不同，治療方式也截然不同，因此正確診斷非常重要。 ．缺血性腦中風（佔80%）：因為腦血管被血栓或斑塊阻塞，導致血流常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
甲狀腺異常致心跳加速手抖 醫：如身體發電廠出問題
桃園空軍醫院耳鼻喉科醫師王曜指出，甲狀腺就像人體的「中央發電廠」，負責分泌甲狀腺素調節全身代謝及能量供應，一旦功能異常，將嚴重影響體重、心跳、情緒及精神狀態。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話