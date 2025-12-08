不敢吃西藥降血脂？「這些中藥」有效 依體質標本兼治

長期膽固醇過高容易增加罹患心血管疾病的風險，西醫大多會以降血脂藥加以控制，但有部分患者可能產生副作用，中醫師指出，其實中藥也有可以降血脂的藥方，副作用小於西藥，可以成為治療的另一種選擇。

每4名成人就有1人高血脂

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師康妤甄指出，高血脂症會有壞膽固醇堆積在血管壁，累積過多會導致血管狹窄、硬化，在初期沒有明顯症狀，容易被民眾輕忽，國內統計18歲以上國人約每4人就有1人有高血脂。

康妤甄說，中醫觀點認為「膏粱厚味損傷脾胃」，長期吃高油脂、高熱量的食物會增加腸胃的負擔，造成「痰濕、痰濁」堆積在體內，造成體內的氣血循環不佳，因此高血脂患者容易有臟腑功能低下的問題，容易出現新陳代謝異常，或有疲倦、水腫的症狀。

中藥助排出體內廢物改善體質

康妤甄指出，中醫治療高血脂的目標希望可以同時治標也治本，透過中藥利濕化痰、活血化瘀，達成幫助將體內的廢物代謝排出體外，因此需要補強患者體質的不足，不同體質特性的患者需要使用的藥材各有不同。

脾胃失調者：適合使用白朮、茯苓，達到健脾袪濕、升清降濁，提升消化功能。肝腎不足、腎氣虛衰者：常見於年長的病患，容易有手腳冰冷、下肢痠痛腫脹、鼻過敏等症狀，適合使用丹參、熟地，補腎祛瘀，也適合在每年7、8月以三伏貼補助治療，改善症狀。

紅麴中藥降血脂 副作用少於西藥

另一方面，有部分高血脂症患者吃降血脂西藥可能出現肌肉痠痛、疲倦、肝功能指數上升等副作用，康妤甄說，其實中藥的山楂、丹參、鬱金等有活血化瘀功能的藥材也有降血脂效果，還有紅麴萃取物製成膠囊劑型的中藥，與降血脂西藥常見的斯他汀（Statins）類藥物有相仿的效果，臨床實證證明可以有效降低總膽固醇、壞膽固醇、三酸甘油酯，並且較少出現明顯的副作用，並且已有健保給付。

儘管坊間也有許多紅麴保健食品，康妤甄強調，保健食品成分大多是複方，能夠降血脂的紅麴主成分往往少於藥品，因此療效會有明顯差異，民眾若想改吃中藥降血脂藥，建議經由合格的中醫師評估是否適合使用。

飲食、運動、作息 同步調整

康妤甄呼籲有高血脂的患者，除了規律用藥控制膽固醇外，改變生活作息和飲食習慣，盡量選擇高纖、低鹽、低油、低糖的原型食物，保持規律運動習慣，並且定期追蹤相關檢驗項目，才能降低高血脂對健康的危害。

