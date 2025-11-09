不敢回家！通緝犯持刀劫車「逃2天落網」 警包夾畫面曝

花蓮市一名游姓通緝犯日前因違規騎車逃逸並襲警，更持刀當街劫車逃亡，驚動警方全力緝捕。經過兩天追緝，警方終於在花蓮市大陳一村附近發現其行蹤，並於8日中午成功將其逮捕歸案。逮捕過程中，警方採取包夾戰術，在游嫌毫無防備下一舉將其制伏，同時起獲其用於襲警的折疊刀。整起案件已依殺人未遂、搶奪等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

通緝犯持刀劫車，逃2天落網。（圖／TVBS）

事發當日，游姓嫌犯騎車被員警攔查時不僅不停車接受檢查，還加速逃逸，隨後在街頭上演劫車戲碼。被害車主古小姐描述，當時警方大喊「通緝犯，通緝犯，他很危險」，而她從後照鏡看到，這名通緝犯迅速靠近她的車輛，下一秒就打開車門跳上她的車。

警方調查發現，游嫌劫車後一路闖紅燈，逃了約8.6公里，最後將車棄置在豐田火車站附近。他刻意避開監視器，搭車北上逃逸，暫時藏匿在友人家中。鳳林分局偵查隊長吳泓修表示，警方在逮捕過程中起獲了游嫌當時用於襲警的刀械。

經過兩天的追查，警方掌握游嫌藏匿在花蓮市大陳一村附近的情報，隨即在該區域埋伏。8日中午11點30分，當游嫌與友人毫無戒心地外出用餐時，警方見時機成熟立即採取行動。多名員警從休旅車中衝出，從前後兩側包夾游嫌，當場宣讀其權利並將他逮捕。

這名曾襲警並持刀劫車的通緝犯，原本以為能悠閒地外出用餐，卻在毫無防備的情況下被警方逮個正著，全案依殺人未遂、搶奪等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

