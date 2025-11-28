不敢接電話不是你怪！是大腦在求救 電話恐懼症「5大症狀超多人中」醫解析改善方法一次看

年輕族群越來越怕講電話，專家分析「非同步溝通習慣」是主因之一。（示意圖/pexels）

智慧型手機普及後，傳訊息成為多數人的溝通主流，但另一種現象也悄悄擴大——越來越多人「怕講電話」。社群上對於「電話恐懼症」討論聲量飆升，據《TVBS》報導，身心診所暨心理衛生中心院長楊聰財解析，這種常見於年輕族群的社交焦慮形式，其成因、身心反應與改善方式都成為焦點。

電話恐懼是誰的「剋星」？

調查顯示，18～35歲族群最容易出現電話恐懼症。楊聰財指出，這群人長期偏好「非同步溝通」，例如果訊息、貼圖與語音留言，因為能自己決定節奏、先想好怎麼回覆，使得電話這種「立即反應」的溝通方式變成壓力來源。

習慣文字交流、較少面對面互動的人，接到突如其來的電話時，焦慮會更加明顯。

此外，具有社交焦慮、容易擔心被評價、害怕冷場者，也是高風險族群；內向或高敏感性人格的人，對突發刺激更敏感，手機鈴聲甚至也可能成為壓力來源。

電話恐懼症是什麼？常見特徵一次看

許多患者會出現的典型反應

鈴聲響起瞬間感到不安

接電話前會在心中「排練台詞」

刻意拖延直到電話自動掛斷

對未知來電特別緊張

要回電時感到沉重或猶豫

身體反應

心跳速度明顯加快

手心冒汗、肩頸緊繃

呼吸變快

想按靜音、甚至逃避

嚴重者可能出現恐慌症輕微症狀

電話恐懼怎麼影響生活？ 職場、家庭、人際關係全面受挫

長期回避講電話，可能造成職場溝通受阻，回覆延遲易被誤會；容易錯過客戶、醫院、家人等重要來電；需要打電話預約時感到困難；緊急狀況時無法即時求助；經常被誤會缺乏禮貌或不重視對方；伴侶、家人之間也可能因此衍生衝突。

有專家指出，長期依靠文字訊息確實可能讓人際互動變得更疏離。

如何改善電話恐懼？醫師曝「循序建議」更有效

楊聰財表示，電話恐懼症並非不能改善，關鍵是「逐步訓練大腦適應」。他建議可試著循序漸進練習通話，先從壓力最低的對象開始，例如先從家人、熟人作為練習，再到餐廳訂位、陌生但非壓力來源，最後再嘗試正式工作電話。每天1次、小步驟就能慢慢降低焦慮。

也可在接電話前先做準備，例如先寫下重點、要問的問題或常用開場白，當有預料之外的突發狀況發生時可以用：「不好意思，我查詢後再回覆您。」「我聽得不太清楚，可以再重說一次嗎？」當掌控感越高，焦慮就會越低。

此外，亦可把來電聲音換成讓自己安心、喜愛的鈴聲，在趕到焦慮時，先使用腹式呼吸減緩身體緊繃感，讓電話環境變得更友善。

然而，若焦慮已嚴重影響生活，可諮詢臨床心理師或精神科醫師進行治療。

