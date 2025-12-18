不敢提倒閣又不好好去做朝野協商！葉耀元：藍白就在破壞台灣安全

傳府院拍板財劃法將「不副署」，藍白批「獨裁」、憲政災難。（立法院示意圖） 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白聯手惡修財劃法、強推反年改，又否決行政院覆議，府院15日宣布「不公布、不副署」反制，賴清德總統痛批藍白「立法濫權、在野獨裁」、行政院黨卓榮泰更對立法院不斷追加預算表示「忍無可忍」，台北市長蔣萬安則反嗆，「忍無可忍」他是常聽到民眾對民進黨政府說過，「在野獨裁」反而古今中外沒有人聽過，學者葉耀元則對蔣萬安提出三問。

葉耀元在臉書發文寫道，沒有聽過「在野獨裁」，並不代表藍白沒有用國會多數來綁架行政權。有沒有聽過跟該現象存不存在一點關係都沒有，不然國際關係裡面運用「膽小鬼賽局」所建構的嚇阻理論為什麼需要加上國家的信用度才能生效？搞懂剛剛的問題，就會知道藍白的行為就是在破壞台灣的安全

葉耀元指出：「『民眾對民進黨政府才是忍無可忍』？那為什麼民進黨的支持度高於國民黨加民眾黨的支持度呢？你講這句話的證據是什麼，是講給自己支持者聽的嗎？再次強調，朝野僵局是因為藍白要用立法權來恣意妄為違法亂紀，綁架行政權與全部的台灣人，才會產生這個問題。」

葉耀元續指：「如果藍白認為這是不對的，那你們為何不使用憲法給予你們的否決權：『倒閣』呢？不敢倒閣的話，就好好的去做朝野協商」，葉耀元質問：「不然你們可以解釋一下為什麼民進黨提出跟國安相關的法案連討論都沒有討論就被砍掉是什麼意思嗎？」

