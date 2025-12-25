不敢提弟名…張文哥手寫信卑微署名「張嫌兄長」網：忍不住掉淚

社會中心／台北報導

全文564字隻字未提到張文，署名則改以「張嫌兄長」自稱。（圖／三立新聞）

震驚社會的北捷隨機殺人案，嫌犯張文（27歲）犯後墜樓身亡。其胞兄近日低調重返案發現場獻花，並留下一封564字親筆信。信中除暗示弟弟疑曾受霸凌，更對英勇犧牲的英雄余家昶及其母親的大愛致謝。最令外界鼻酸的是，信末署名僅寫「張嫌兄長」，全篇未提弟弟姓名，卑微且沉重的姿態引發網友熱議，直言「看到署名那一刻，真的忍不住掉眼淚。」

案發後為釐清張男犯案動機，警方曾對其親友進行訪查。張男哥哥當時向辦案人員透露，自己長年在高雄從事工程師工作，與弟弟已有長達5年未曾聯絡，對於弟弟近年來的居住地點、生活狀況及交友情形幾乎一無所知。據悉，張家父親為退休工程師，母親從事會計，家庭背景看似單純正常，面對么子釀成大禍並走上絕路，家屬承受的衝擊不言可喻。

張文哥哥低調前往案發現場獻花，並在一束白花上手寫卡片，吐露對弟弟的無奈，並感謝余家昶和余媽媽。（圖／三立新聞）

案發至今，張家長子始終保持低調，直到近日才被發現悄悄前往事發地獻花致意，並留下充滿無奈與歉意的信件。在這封564字的手寫信中，張男哥哥感嘆「家家有本難念的經」，並提及「踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌……」，似乎在為弟弟生前的性格轉變與遭遇吐露無奈。

他更在信中特地向挺身而出卻不幸喪命的英雄余家昶致敬，並感謝余媽媽在遭逢巨變後仍願展現大愛與包容，寫道：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良。」

信件曝光後，最引發網路熱議的細節在於落款。全篇信件不僅隻字未提弟弟名字，最後更刻意以「張嫌兄長」四字署名，這種卑微、切割卻又必須承擔家屬責任的複雜情感，讓許多人動容。該信件在社群平台傳開後，網友紛紛留言感嘆，「看到最後署名張嫌兄長時，眼淚憋不住了」、「字裡行間充滿哀傷與無力」、「他寫的是張嫌而不是弟弟的名字，這是多麼沉痛的心情」。

署名「張嫌兄長」的卡片全文：

To英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麼多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？

但...家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事，余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已...

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by張嫌兄長

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

