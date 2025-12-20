不敢搭捷運 老闆霸氣喊：上下班搭計程車錢算我的

北捷台北車站、中山站昨（19日）晚發生投擲煙霧彈及隨機砍人案件，共造成3民眾身亡，警方證實嫌犯皆為27歲男子張文，行凶後墜樓不治。案件震驚社會，也讓民眾人心惶惶，有網友在社群貼出LINE對話的截圖，一名老闆在公司群組發訊息表示，近期大家如果不敢搭捷運，可以搭計程車上下班，「錢算我的」。一票人讚翻「超級霸氣，欣賞這個老闆。」

有網友昨深夜在Threads貼出LINE對話截圖，老闆在公司群組發訊息表示，近期如果大家上下班搭捷運會覺得不安、害怕，搭計程車上下班都沒關係，「錢算我的，私下跟我請款。我不想要任何人有風險、害怕的情緒上下班。」

原PO直呼「老闆帥爆。」該名老闆也留言回應，「能做的不多，保護好宗門的大家，是身為宗門大師兄的職責。」

貼文曝光10小時已吸引87萬人次瀏覽，一票網友讚翻，「超級霸氣，欣賞這個老闆」、「你們老闆很好，是真的有感受到在回饋社會」、「我們老闆也是說搭車跟公司請款，安全第一，老闆好棒」、「最後一句太霸氣了，大家都要平安」、「這種老闆哪裡找？」

也有網友大嘆，「在思考要怎麼讓我老闆看到」、「永遠都是別人的老闆」、「我公司就在中山附近，事發後我們都還在上班，到晚上11點多沒有任何主管關心，怎麼差這麼多。」

