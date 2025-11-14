不敢染髮了！李明璇助理因「壯碩又金髮」 遭瞎認車手頭

國民黨「最美發言人」李明璇，2年前請助理幫忙買咖啡，沒想到助理只因「金髮、身材壯碩」被誤認是車手頭。（圖／TVBS）

有「國民黨最美發言人」之稱的李明璇，她的助理因金髮壯碩外型被誤認為詐欺車手，引發一場荒謬冤案。這位19歲許姓助理僅是奉命購買咖啡，卻被警方逮捕並遭詐欺嫌犯指認為共犯，導致長達12小時的訊問。雖然半年後獲得不起訴處分，但這段經歷讓他心理受創，從此不敢再染髮。這起事件凸顯了打擊詐欺過程中可能出現的誤判問題，最終栽贓的車手被依誣告罪判處5個月有期徒刑。

2年前，李明璇在競選高雄立委期間，委託19歲許姓助理買咖啡，助理意外被警方逮捕，陷入冤案官司中。這位許姓助理因為染有金髮且身材壯碩，符合當時詐欺嫌犯隨口編造的「共犯」特徵，而被警方誤認為詐欺車手。

事發當時，警方正在附近速食店內逮捕詐欺車手。嫌犯為了脫罪，謊稱還有一名金髮、身材高大壯碩的共犯正在附近連鎖咖啡店。警方根據這一描述在咖啡廳發現了符合特徵的許姓助理，隨即將他逮捕。儘管助理當場否認，警方仍拍下他的照片給車手指認，而車手則堅稱他就是共犯。

許姓助理表示，他當時只有19歲，從未犯過法，卻被訊問長達12小時才獲釋。那段時間讓他難以入眠，更因此不敢再染髮。他說：「因為我有少年白，我那時候都會染頭髮，從那次之後，我再也都不敢染頭髮了。」

幸好李明璇與助理間關於買咖啡和可頌的對話紀錄成為關鍵證據，助理在半年後獲得不起訴處分，司法還他清白。而胡亂栽贓的車手則被依誣告罪偵辦，最終判處5個月有期徒刑。李明璇也親自協助助理出庭作證。

李明璇對此事件表示：「我助理的遭遇只是無數被波及者的一個縮影。詐騙集團必須要被消滅，我支持跟進新加坡，對詐騙犯施行鞭刑，打到他們最好屁股開花！」

雖然許姓助理最終得以證明清白，但他手機被扣押超過半年，還花費2年時間出庭作證，身心遭受極大煎熬。這起事件也再次引發民眾對打擊詐欺行動中可能出現誤判的關注。

