不敢相信！現在還有3個10元的紅豆餅？開箱中壢銅板美食，感受最樸實的人情味

快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

有些地方，會先被你收進地圖裡，

卻要等很久，才真的走得到。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

「3 個十元紅豆餅」，就是一個我在 Google Maps 上標示了很久的地方；

地點就在中壢火車站附近，

說遠不遠，卻總是在趕車、轉乘、行程交錯之間，一次又一次地錯過。

直到那天，我們終於刻意空出了一段時間，不是順路，

而是專程，來找這家早就存在在地圖與記憶裡的小攤子。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

這不是一間醒目的店面，而是火車站周邊、街角的一個小攤子。

攤前站著一對年紀不小的老夫妻，

動作不急，卻非常熟練；

旁邊還有一個賣雞蛋糕的年輕人，

看起來應該也是家人，各自顧著攤位，卻在需要時彼此照應。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

沒有吆喝，沒有多餘的話，

只是專心地翻著紅豆餅、起鍋、裝袋。

那畫面很日常，

卻讓人不自覺地把腳步放慢。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

走近之後才發現，「3 個十元紅豆餅」不是噱頭，

而是一個至今仍然成立的事實。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

在這個什麼都漲、

連一杯飲料都不再是銅板價的年代，

三個 10 元，

顯得有點不合時宜，

卻也格外珍貴。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

我把照片打卡分享之後，收到不少私訊與留言。

有人說，這是他從小吃到大的店；

也有人說，國小、甚至高中放學後，一定會來買幾個紅豆餅。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

更讓人驚訝的是，三十多年前，價格就是三個 10 元。

沒想到過了這麼多年，

它依舊還是三個 10 元；老闆也太佛心了吧！

那一刻，

這不再只是一份便宜的點心，

而是一段被時間溫柔保存下來的日常。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

我們沒有多想，直接一口氣買了 9 個紅豆餅。

紅豆、奶油、芋頭、菜脯，

幾乎每個口味都來一輪。

說實話，心想這麼便宜，就別期待太多吧！

但第一口咬下去，忍不住對看了一眼；欸，意外地好吃耶。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

口味不多，卻都是陪伴很多人成長的選擇。

紅豆｜甜而不膩的日常風景

紅豆煮得綿密，甜度剛好，

是不張揚、卻很耐吃的味道。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

奶油｜溫柔、不搶戲

滑順的奶油香氣，甜度收得剛剛好，

很適合當午後的小確幸。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

芋頭｜真正吃得到的誠意

有點燙的爆漿流出，不是顏色，也不是意思意思，

是真的挖得到餡、吃得到芋頭口感。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

菜脯｜老派卻耐吃的選擇

帶著一點台式老味道，鹹香順口，很適合慢慢嚼。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

小提醒｜一定要趁熱吃，甜鹹交錯剛剛好

這裡有一個很重要的小提醒，

紅豆餅一定要趁熱吃。

剛起鍋時，餅皮外層微酥、內層還保有濕潤感，

餡料的香氣也最完整，

價格這麼親切，趁熱吃真的可以說是 物超所值。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

那天站在攤前，其實我們也猶豫了一下：

要吃甜的好，還是鹹的好？

老闆娘看我們，笑著說一句：「我自己比較推薦鹹的。」

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

實際吃過之後，真的懂了。菜脯口味不會過於鹹重，

反而在吃完紅豆、奶油這些甜口味之後，

剛好成為一個中間的轉換與提味；

甜、再鹹、再回到甜，那個節奏，很剛好。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

餅皮不厚，卻有支撐；不乾、不爛，就是很台式、很日常的口感。

有些小吃，一吃就知道只是為了便宜；但這裡不是；

這價格與品質，絕對是物超所值的。

中壢下午茶小確幸｜幸福，其實一直都在

吃到最後，你不會急著拍照，也不會急著評論。

你只是站在街角，一個接一個地把紅豆餅吃完，然後在心裡默默記下這個地方；

幸福有時候真的很簡單，不用被設計，也不用被說服。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

在這個什麼都漲的年代，有些東西選擇留下來

3 個十元紅豆餅，不是因為懷舊而存在，而是因為它相信，有些味道，不需要被調整。

在中壢火車站旁，它靜靜站在街角，用三十多年的時間提醒我們：

有些幸福，其實一直都在。

桃園中壢｜3個十元紅豆餅
桃園中壢｜3個十元紅豆餅

3 個十元紅豆餅

地址：320 桃園市中壢區建國路 56 號

口味：紅豆、奶油、芋頭、菜脯

價格：3 個 10 元

位置：中壢火車站附近

文章來源：快樂雲愛旅行

