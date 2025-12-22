不敢相信！現在還有3個10元的紅豆餅？開箱中壢銅板美食，感受最樸實的人情味

有些地方，會先被你收進地圖裡，

卻要等很久，才真的走得到。

「3 個十元紅豆餅」，就是一個我在 Google Maps 上標示了很久的地方；

地點就在中壢火車站附近，

說遠不遠，卻總是在趕車、轉乘、行程交錯之間，一次又一次地錯過。

直到那天，我們終於刻意空出了一段時間，不是順路，

而是專程，來找這家早就存在在地圖與記憶裡的小攤子。

這不是一間醒目的店面，而是火車站周邊、街角的一個小攤子。

攤前站著一對年紀不小的老夫妻，

動作不急，卻非常熟練；

旁邊還有一個賣雞蛋糕的年輕人，

看起來應該也是家人，各自顧著攤位，卻在需要時彼此照應。

沒有吆喝，沒有多餘的話，

只是專心地翻著紅豆餅、起鍋、裝袋。

那畫面很日常，

卻讓人不自覺地把腳步放慢。

走近之後才發現，「3 個十元紅豆餅」不是噱頭，

而是一個至今仍然成立的事實。

在這個什麼都漲、

連一杯飲料都不再是銅板價的年代，

三個 10 元，

顯得有點不合時宜，

卻也格外珍貴。

我把照片打卡分享之後，收到不少私訊與留言。

有人說，這是他從小吃到大的店；

也有人說，國小、甚至高中放學後，一定會來買幾個紅豆餅。

更讓人驚訝的是，三十多年前，價格就是三個 10 元。

沒想到過了這麼多年，

它依舊還是三個 10 元；老闆也太佛心了吧！

那一刻，

這不再只是一份便宜的點心，

而是一段被時間溫柔保存下來的日常。

我們沒有多想，直接一口氣買了 9 個紅豆餅。

紅豆、奶油、芋頭、菜脯，

幾乎每個口味都來一輪。

說實話，心想這麼便宜，就別期待太多吧！

但第一口咬下去，忍不住對看了一眼；欸，意外地好吃耶。

口味不多，卻都是陪伴很多人成長的選擇。

紅豆｜甜而不膩的日常風景

紅豆煮得綿密，甜度剛好，

是不張揚、卻很耐吃的味道。

奶油｜溫柔、不搶戲

滑順的奶油香氣，甜度收得剛剛好，

很適合當午後的小確幸。

芋頭｜真正吃得到的誠意

有點燙的爆漿流出，不是顏色，也不是意思意思，

是真的挖得到餡、吃得到芋頭口感。

菜脯｜老派卻耐吃的選擇

帶著一點台式老味道，鹹香順口，很適合慢慢嚼。

小提醒｜一定要趁熱吃，甜鹹交錯剛剛好

這裡有一個很重要的小提醒，

紅豆餅一定要趁熱吃。

剛起鍋時，餅皮外層微酥、內層還保有濕潤感，

餡料的香氣也最完整，

價格這麼親切，趁熱吃真的可以說是 物超所值。

那天站在攤前，其實我們也猶豫了一下：

要吃甜的好，還是鹹的好？

老闆娘看我們，笑著說一句：「我自己比較推薦鹹的。」

實際吃過之後，真的懂了。菜脯口味不會過於鹹重，

反而在吃完紅豆、奶油這些甜口味之後，

剛好成為一個中間的轉換與提味；

甜、再鹹、再回到甜，那個節奏，很剛好。

餅皮不厚，卻有支撐；不乾、不爛，就是很台式、很日常的口感。

有些小吃，一吃就知道只是為了便宜；但這裡不是；

這價格與品質，絕對是物超所值的。

中壢下午茶小確幸｜幸福，其實一直都在

吃到最後，你不會急著拍照，也不會急著評論。

你只是站在街角，一個接一個地把紅豆餅吃完，然後在心裡默默記下這個地方；

幸福有時候真的很簡單，不用被設計，也不用被說服。

在這個什麼都漲的年代，有些東西選擇留下來

3 個十元紅豆餅，不是因為懷舊而存在，而是因為它相信，有些味道，不需要被調整。

在中壢火車站旁，它靜靜站在街角，用三十多年的時間提醒我們：

有些幸福，其實一直都在。

3 個十元紅豆餅

地址：320 桃園市中壢區建國路 56 號

口味：紅豆、奶油、芋頭、菜脯

價格：3 個 10 元

位置：中壢火車站附近

文章來源：快樂雲愛旅行