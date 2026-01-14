不敢相信！單週「爆賺」破6萬 Bolt揭祕「史詩級大單」

財經中心／師瑞德報導

歐洲叫車品牌 Bolt 登台三個月數據揭密，最引發熱議的是高投入駕駛單週淨收入竟可突破新台幣6萬元。數據顯示，透過精準掌握週末及深夜信義區等熱點接單，平台行程量成長近五成，為在地駕駛提供具競爭力的收入機會，驚人高薪數字引發網友與求職者高度關注。（圖／Bolt提供）

誰說開車只能賺辛苦錢？歐洲行動叫車領導品牌 Bolt 進軍台灣滿三個月，今日（14日）發布最新營運數據。其中最令市場震撼的是，平台內「高投入」的駕駛夥伴，單週淨收入扣除平台服務費後竟然突破新台幣6萬元！換算下來，優秀駕駛單週薪資已抵過許多上班族的月薪，引發高度熱議。

週入6萬不是傳說！數據揭祕「高薪接單術」

根據 Bolt 數據顯示，這類單週淨收破6萬的強者駕駛並非靠運氣。數據分析指出，叫車需求明顯集中於週五、週六晚間，熱門上車點則高度聚集在台北市信義區的 ATT 4 FUN、一蘭拉麵等夜生活餐飲區。內行駕駛透過精準掌握深夜與週末的「黃金時段」，配合平台增長的五成行程量，成功創造出驚人的收入表現。

北高大單現身！登台三個月行程量成長五成

除了令人咋舌的個人收入，Bolt 登台三個月後的整體表現亦相當強勁。數據顯示，平台行程完成量相較初期提升近五成，甚至曾出現單趟從台北直奔高雄、總長高達354公里的「史詩級大單」。Bolt 台灣區總經理曾憲竑表示，透過數據觀察，台灣用戶在安全、即時移動上的需求極高，平台將持續深化在地合作，優化乘客與駕駛的雙向體驗。

