不敢請病假？勞動部新制保障「病假權」 雇主刁難最高罰百萬

勞工新制上路。(圖／TVBS)

勞動部推出新制！明定勞工一年可請10天病假，雇主不得懲處或刁難，違者最高罰100萬元。此舉旨在終結「不敢請病假」的職場文化，保障勞工健康權。上班族蘇小姐曾因車禍後遺症請長達1個多月病假，幸好主管體諒未刁難。2026年還將推出調升最低工資、育嬰留停彈性申請等多項勞工新制，全面提升勞權保障！

勞工新制上路。(圖／TVBS)

隨著2024年元旦到來，勞工權益保障迎來重大變革。勞動部正式實施新規定，明確規範勞工一年內請病假不超過10天，雇主不得懲處或刁難，也不能因病假影響考績，違者最高可罰100萬元。這項新制旨在終結「不敢請病假」的職場文化，保障勞工健康權。此外，2026年還將推出多項勞工新制，包括調升最低工資、育嬰留停彈性申請及家庭照顧假改為小時計算等措施，期望全面提升勞工權益保障。

廣告 廣告

上班族蘇小姐分享了自己的親身經歷，她因一場車禍的後遺症，曾不得不請一個多月的病假休養。蘇小姐表示，當時她連走路都很困難，從家裡到社區大門口的路程，原本只需2至3分鐘，卻要花上10分鐘，還必須不時坐下休息。幸運的是，她的主管在請假事宜上沒有刁難，讓她能安心養病。蘇小姐認為，如果帶病工作不僅影響自己，也會連帶影響整個部門的運作。

勞工請病假的議題在航空公司空服員病逝後備勞工請病假的議題在航空公司空服員病逝後備受關注，外界才發現許多企業對員工出勤管理過於嚴格，這可能對勞工健康權造成嚴重威脅，因此勞動部推出新制改革。新措施規定，勞工一年內請病假未超過10天，雇主不得對勞工做出不利處分。若雇主對勞工作出不利處分，必須證明與請病假無關。雇主考核應綜合考量工作能力、態度及實際績效，不得僅以請病假為考量，若要扣除全勤獎金，不得違反比例原則，違規者最重可處100萬元。

勞工新制上路。(圖／TVBS)

人力銀行發言人曾仲葳肯定政府立意良善，但也指出實際執行面的挑戰。曾仲葳表示，雖然勞動部要求雇主在被檢舉時必須自行舉證不是因勞工請病假而影響考績，但影響考績的因素可能有很多面向，包含績效、出勤或同仁相處狀況等，實際舉證相當困難。此外，台灣98%以上都是中小企業，在人力不充足的情況下，一名員工請假可能影響整體員工的工作內容，雇主也擔心勞工可能濫用請假權益。桃園市產業總工會秘書長姚光祖認為，主管機關除了宣導外，還需準備相關勞動檢查，在元旦開始若勞工有申訴時，要立即讓雇主知道這樣的做法已不符合現行法令，才能真正落實。姚光祖預計一定會有一波勞資爭議發生。

2026年，勞工新制還包括最低工資月薪29500元、時薪196元；育嬰留停彈性調整，子女3歲前得申請2年，其中30日可以「日」為單位申請，期間可領8成薪資補助；家庭照顧假可改為小時申請，每年最多56小時，雇主不得因請假扣發全勤獎金、影響考核或升遷機會。姚光祖進一步表示，如果勞工請假照顧家庭但薪資減少，可能會減少請假意願，寧可加班多賺錢請人照顧，這就失去政府制定制度的美意。他希望有薪的家庭照顧假能立即研擬推動。另外，關於勞工權益的勞保議題，行政院已通過修正草案，擬將政府撥補勞保基金入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞保財務。姚光祖指出，撥補只能短時間減緩少子化和高齡化造成的財務缺口問題，他主張應設立基礎年金、增加稅收，政府應重新思考勞保財務問題，考慮增加財源。

隨著各項勞工改革持續推進，這些制度如何落地、能否兌現，將在新的一年接受考驗。

更多 TVBS 報導

外送專法訂時薪！打開APP就能賺錢？ 工會駁

「長榮空服猝逝」調查出爐 勞動部：涉違勞基法

出勤主義成殺手！台工時亞洲第二 生病不敢請假「怕升遷受阻」

北京開放機關餐廳「低價餐」吸引北京青年

