不敢讓阿嬤知道！澎湖鄉親齊聚天后宮為飛官集氣 空軍10時說明

政治中心／程正邦報導

深沉的夜色籠罩花蓮外海，原本例行的夜航訓練卻成了一場揪心的救援。6日晚間，空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，在執行訓練任務時突然訊號消失，飛官辛柏毅上尉在戰機失事瞬間雖跳傘逃生，但至今仍下落不明。這起突發的飛安事故，不僅驚動軍方展開海空大搜索，消息傳回辛柏毅的故鄉澎湖，更是讓無數鄉親紅了眼眶。

辛柏毅出身澎湖，鄉親齊聚天后宮為他集氣，家屬還不敢讓阿嬤知道。（圖／翻攝辛柏毅臉書）

品學兼優的警察之子 剛度完蜜月卻遭遇橫禍

現年29歲的辛柏毅，是空軍官校108年班的優秀畢業生，也是一名道地的澎湖孩子。辛柏毅出身警察家庭，父親是基層退休員警，妻子則是同樣在空軍服役的軍中同袍。這對年輕夫妻新婚不久，才剛結束甜蜜的蜜月旅行返台，兩人正準備攜手規劃未來生活，卻在此刻發生墜機噩耗，令家屬悲慟萬分。

他在澎湖湖西鄉的國中老師聽聞消息後感到非常震驚，接受媒體訪問時，回憶起辛柏毅學生時代的表現，老師鼻酸地說，柏毅不僅品學兼優，更是個陽光男孩，在班上人緣極佳，尤其是運動天賦極高。老師表示，現在大家心中唯一的念頭，就是祈求老天爺能保佑這個傑出的年輕人平安歸來。

F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！海巡頂9級風浪搜救。（圖／海巡署提供）

「不敢讓阿嬤知道」 湖西天后宮香火不斷求庇佑

隨著搜救時間一分一秒流逝，辛柏毅的親友在家鄉心急如焚。由於辛的阿嬤年事已高，家屬深怕長輩承受不住打擊，至今仍不敢告知實情，只能對阿嬤封鎖消息。

即便海面寒風刺骨，澎湖湖西鄉的鄉親與親友仍紛紛前往湖西天后宮，雙手合十跪求媽祖庇佑。村民們在神前焚香默禱，希望媽祖能指引一條生路，讓這位澎湖子弟能逢凶化吉。而在網路另一端，東管處設置的YouTube即時影像正好捕捉到事發海域，大批網友自發性湧入聊天室，刷起整排「辛上尉平安歸來」的留言，為生死未卜的英雄集氣。

辛柏毅剛結束蜜月旅行返台2天，執飛傳出意外，老婆也在國軍服務。（圖／網友小陳故事多提供）

空軍急調數據查事故：飛行總時數達611小時

面對這起重大事故，空軍司令部表示，辛柏毅上尉並非新手，其總飛行時數已達611小時，其中駕駛F-16機型的時數也超過371小時，具備成熟的飛行經驗。而失事的6700號機，機身累積飛行時數為3894小時，發動機運轉時數則為5447小時，相關機械維護數據都將成為後續判讀重點。

為了向社會大眾交代事故原委，空軍預計於今天（7日）上午10時，在花蓮空軍基地「飛虎廳」召開專案報告記者會。軍方目前已動員黑鷹搜救直升機、海巡署艦艇及多艘軍艦，針對目標海域進行地毯式搜索，務求在黃金救援時間內找到失蹤的英雄。

在花蓮外海失事墜機的F-16同款戰機。（圖／IDF經國號FB提供）

