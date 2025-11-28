不敢面對現實？Steam 內建「隱藏功能」一鍵查總消費，網實測：看到金額腿軟

Steam 發展至今，早已不只是一個遊戲啟動器，對許多人來說更像是一款「買遊戲來收藏」的遊戲。尤其經歷了這幾年的高速成長，大家看到特價就忍不住「喜+1」的習慣依然沒變，管他玩不玩，先買下來放進收藏庫再說。之前在網上就掀起一波「你在 Steam 上到底貢獻了多少錢」的熱議，許多玩家跟風一查才發現，自己的荷包早就大失血。

你敢查自己花了多少在 Steam 遊戲庫嗎？（圖源：Steam）

這篇文章勾起了無數玩家的好奇心（或是面對現實的恐懼）。根據討論串的熱烈回報，凡是入坑 Steam 超過 5 年以上的資深玩家，累積消費金額幾乎都輕鬆突破 5,000 美元（約新台幣 16 萬元）。甚至還有大神直接曬出自己的「Steam 點數」餘額（以 1 美元換算 100 點計算），看到那些點數餘額破百萬的帳號，就不難想像背後投入了多少錢在擴充遊戲庫上。

雖然現在市面上有許多第三方網站可以估算帳號價值，但其實 Steam 官方就有內建最精準的查詢功能，讓你不用登入外部網站也能面對真相。只需要在 Steam 介面點選「說明」>「Steam 客服」>「您 Steam 帳戶的相關資料」>「外部資金消費紀錄」。進去後，你就能看到包含在 Steam 商店直接購買遊戲，或是儲值 Steam 錢包的完整消費總金額。如果你想看具體獲得了多少點數回饋，也可以到帳戶資訊中的「Steam 點數歷史紀錄」查看。想知道自己是不是傳說中的「百萬課長」？現在就去查查看吧。