不敢鬆懈! 北市啟動3階段演練 模擬"丟汽油彈.無差別攻擊"

生活中心／綜合報導

12月19號台北車站、中山商圈發生的無差別攻擊事件，經過一週，北市府今天（26）下午在捷運市政府站及轉運站，實施高強度演練。除了模擬歹徒丟汽油彈，還有持刀無差別攻擊等等。市長蔣萬安也強調，接下來一月第三週和農曆年前，還有另外兩階段的演練。

捷運進站，馬上出現白色煙霧，造成民眾恐慌，還有人直接倒地，捷運站警鈴大響。兩分鐘內火速疏散，傷者也馬上抬上擔架，但捷運站上方又出現無差別攻擊。兩名持刀男子，模擬傷害市府轉運站民眾，被警方持槍和歹徒對峙，也引導民眾疏散，旁邊店家更即時拉下鐵捲門。在12月19號的無差別攻擊事件一週後，北市府26號在捷運市政府站，以及轉運站實施高強度危安演練，動員320人，大規模模擬情境。

北市府26日實施高強度模擬演練，有歹徒模擬持刀無差別攻擊。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「不管是對於大家關注捷運警察人力，相關保全人力的問題，另一方面我們也實際操作，這一次我們預計採購相關的安全設備，不管是電擊棒或者是制伏棍，我們都會持續地來全面檢視。」台北市長蔣萬安，以及三名副市長都到場坐鎮，而在演練開始同時，北市府也針對鄰近500公尺的民眾，發布細胞簡訊。

北市府26日實施高強度模擬演練，下午13:00時也針對附近500公尺內的民眾發布細胞簡訊。（圖／民視新聞）



台北市長蔣萬安：「我們希望未來在重大維安事件，發生的第一時間就能夠發送細胞簡訊，讓範圍內所有的民眾，都能夠即刻透過手機的簡訊，了解相關重大維安事件。」就是為了讓民眾提高警覺，能夠及時應變，除了這第一階段演練外，1月第三週將到台北車站，農曆年前也將實際演練跨縣市聯防機制，畢竟接下來還有跨年、年貨大街等大型活動，人潮勢必會很多，市府當然不敢鬆懈。

















