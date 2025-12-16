即時中心／温芸萱報導

立法院三讀通過《財劃法》修法引發爭議，行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會，宣布政院決定「不予副署」，並呼籲立法院撤回法案。對此，媒體人詹凌瑀今（16）日在臉書發文痛批，藍白仗著國會多數強行修法，是赤裸裸的多數暴力。她指出，藍白先封殺覆議、癱瘓憲法機制，卻反控行政院違憲，根本是做賊喊抓賊。詹凌瑀更嗆，藍白根本不敢倒閣，因為他們怕被民意下架。

立法院日前三讀通過《財政收支劃分法》修正案，引發各界高度關注。行政院長卓榮泰昨日召開記者會，公開宣布政院「決定不予副署本次修法」，並嚴正呼籲立法院撤回爭議法案。對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文直言，藍白陣營仗勢國會多數鴨霸修法、毀憲亂政，如今卻連「倒閣」都不敢，形同戳破國會擴權的紙老虎。

廣告 廣告

詹凌瑀指出，卓榮泰院長針對《財劃法》修法創下憲政首例，宣布「不予副署」這不只是行政權面對立法權無限擴張的沉痛反擊，更是一面照妖鏡，清楚映照出藍白在野陣營「敢亂卻不敢負責」的政治本質。她批評，藍白兩黨近來在立法院的作為，只能以蠻橫、鴨霸形容，修法過程缺乏實質討論，無視行政部門對財政永續的警告，甚至在可能造成數千億元財政缺口、嚴重侵害行政權核心職權的情況下，仍強行三讀通過。

接著，詹凌瑀直言，這早已不是正常的政黨攻防，而是赤裸裸的多數暴力。她質疑，藍白一方面封殺覆議案、癱瘓憲法法庭，拆毀體制內的煞車機制，另一方面卻反過來指控行政院違憲，根本是做賊喊抓賊。她也強調，卓榮泰清楚表態，若立法院不滿意行政院決定，大可依法提出不信任案，直球對決、交由人民檢驗。然而，藍白陣營此刻卻集體噤聲，正因心知若倒閣重選，恐怕面臨被民意下架的風險。

快新聞／不敢「倒閣」？卓榮泰拒副署財劃法 媒體人：藍白怕被下架

詹凌瑀嗆，藍白陣營心知若倒閣重選，恐怕面臨被民意下架的風險。（圖／民視新聞資料照）

最後，詹凌瑀認為，卓榮泰院長的不副署，是捍衛憲政秩序與財政紀律的必要之舉，更是對國會多數暴力的一記警鐘。她呼籲，藍白若真自認代表民意，就應拿出勇氣倒閣，否則就別再上演毀憲亂政的政治鬧劇。





原文出處：快新聞／不敢「倒閣」？卓榮泰拒副署財劃法 媒體人：藍白怕被下架

更多民視新聞報導

高虹安涉詐助理費二審高院改輕判6月 貪污罪撤銷「可復職」

連茶葉也管！中國典禮上鬧場 來賓嗆：不喜歡可以滾

中國、南韓製造慘了！「這產品」損害我國產業 恐被重課反傾銷稅

