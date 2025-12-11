不敵周圍多家賣場？ 「21世紀生活百貨」天祥店將熄燈

高雄市 / 綜合報導

有「高屏版小北百貨」之稱的「21世紀生活百貨廣場」，從高雄起家，1995年成立，目前高雄地區有7家分店，其中，已經經營15年的左營天祥店，近期因為租約到期，掛出了結束營業的布條，到12月21日為止就要熄燈，不少在地人都覺得可惜，不過，也有人說，因為附近有家樂福、寶雅百貨、跟全聯，幾大賣場的夾攻下，確實不好經營，而房產人士指出，周邊店家密集、消費結構穩定，即便租金達20至30萬，但是空租機率不高。

收銀台好忙，要結帳的一個又一個，店裡頭人不少，每個人幾乎都是，滿滿一車滿滿一籃，生意這麼好，就因為要結束營業了，「21世紀生活百貨廣場」，1995年在高雄起家，被稱為是高屏版的小北百貨，全高雄市有7家分店，其中這家位於三民區的天祥店，店外近期掛上了紅布條，商品全部打八折，到12月21日之後，就關門熄燈。

附近居民難免覺得可惜，但是也認為沒有什麼影響，寶雅就在正對面，而寶雅的旁邊則是家樂福超市，300公尺外有全聯，接著轉個彎還有小北百貨，幾家大賣場的夾殺下，開了15年的「21世紀生活百貨廣場」天祥店，確實不好業經營，所以租約到期不再續租，決定退場，然而佔地約300坪的空間，會不會因此閒置。

高雄市地政士公會理事謝志明說：「這個區域幾乎沒有閒置的店面，只要一釋出就馬上被承接，速度非常快，這就是成熟商圈的特性，高租金，高需求，零閒置，快速承接。」周邊店家密集消費結構穩定，即便租金達20~30萬，房產專家表示，應該很快就能租出去，而附近居民也都期待，能有知名連鎖品牌進駐，讓購物更方便，也能帶動整個區域的消費經濟。

