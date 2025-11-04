不敵張滄郎！ 僅任董事吳音寧：不管在什麼位置都繼續努力

台北市 / 綜合報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧4日在臉書發文寫道，「不管在什麼位置我們都要一起」之後隔沒多久，台灣肥料公司發布重大訊息，前總經理張滄郎接任董事長。只是，先前吳音寧才在10月31日，以農業部代表人接下台肥原董事長 李孫榮的 董事職務時，曾傳出也將接任董事長，對此， 行政院長 卓榮泰一早也重申董事會最後的確認，才是該公司最終的決定。

11月4日，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，臉書更新封面照，最新發文這個貼圖，像是心情寫照，PO文中，寫下幾句政治的口水是一時的很快就過，不管在什麼位置我們都要一起，繼續努力勇往向前，到了下午一點半，台灣肥料公司公布，張滄郎為新任董事長，另一張張滄郎與董事的合照也不見吳音寧。

但看看10月31日晚上八點半左右，台肥才發出重訊董事代表異動，時任董事長李孫榮，被農業部代表人吳音寧取代，並在當天生效，也被點名將擔任台肥董事長，消息兩天後持續受到熱議，也傳出11月3日下午吳音寧赴立院告知人事生變，就這樣剛好到了晚上，台肥9點18分以及34分發出重訊總經理張滄郎，取代原董事代表莊老達，而且時間點就落在台肥10點召開董事會前夕，是否72小時之內換掉吳音寧，從卓揆發言中或許可以聽出端倪。

行政院長卓榮泰說：「董事會最後的決定，才是該公司最終的決定。」把人事丟回給董事會，看看前政委張景森，從吳音寧接任台肥董事後，連續以來的發文，這種用人方式透明度跟合理性都有問題，或是質疑人事異動神秘兮兮，看不出合理的脈絡，甚至董事長公布後再咬人事任用制度，都要制度化公開化可檢驗。

立委(民)鍾佳濱說：「延用過去的批評，無謂的貼在人事這個可能的人選上，這都是不公平的，社會應該用公平的一把尺，來檢視相關的傳聞。」或許是因為台肥雖然是民營，但農委會占股就高達百分之二十四，不論由誰接任台肥董事長，光年薪就高達1500萬元也讓這近80年企業的，人事異動備受關注。

