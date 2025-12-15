不敵強勁落山風！墾丁大街巨樹被吹斷佔據車道

中央氣象署發布陸上強風警報，墾丁大街一棵巨型南洋杉被攔腰吹斷，橫倒在車道上。（圖／TVBS）

中央氣象署發布陸上強風警報，除了中北部和離島之外，屏東地區加上冬季強勁的落山風，讓墾丁大街的巨型南洋杉也被吹斷，橫倒在車道上，一度影響交通。

15日中央氣象署持續發布陸上強風警報，預計離島地區、桃竹苗、台中彰化及屏東地區將出現平均風6級以上或8級以上的陣風，持續到16日清晨。目擊民眾表示，當時風很大，還好事發當下沒有人在附近。這棵被吹斷的南洋杉位於台26線車道上，地點就在熱鬧的墾丁大街附近，引起當地居民關注。

這棵巨型南洋杉被攔腰吹斷時，還好當時沒有人車經過，避免了可能的傷亡。（圖／TVBS）

鵝鑾里長謝春敏表示，被吹斷的樹木可能因為老舊或蟲害而無法抵擋強風，他希望墾管處能進行檢視。恆春冬季落山風威力不容小覷，15日上午恆春工作站已測得9級強陣風，龍磐和車城地區也有8級陣風。國家風景區周邊有許多大樹和椰子樹，相關單位計劃針對旅遊熱區的植栽進行全面檢查，避免更多樹木被強風吹倒，造成遊客受傷的意外。這次事件提醒大家在強風警報期間，應特別注意戶外活動安全，避免在大樹下逗留。

